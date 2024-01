Đi bộ qua đường sắt không chú ý quan sát tàu đang đến, một người tử vong

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Phú Yên, vụ tai nạn giao thông giữa tàu SE2 và người đi bộ xảy ra do nạn nhân đi bộ qua đường sắt không chú ý quan sát khi tàu đến.

Chiều 25/1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một người tử vong.

Cụ thể, vào lúc 7 giờ 8 cùng ngày, tàu SE2 do lái tàu Nguyễn Văn Nhật (thuộc Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn) điều khiển, đến Km 1186+800 (lối đi tự mở) khu gian Tuy Hòa-Hòa Đa (thuộc địa phận xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) thì đâm vào một thanh niên tên N.V.N (sinh năm 2005, trú tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Hậu quả khiến nạn nhân N.V.N tử vong tại chỗ, tàu SE2 chậm hành trình 17 phút.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Phú Yên, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn đường sắt này là do nạn nhân đi bộ qua đường sắt không chú ý quan sát khi tàu đến.

Vụ việc được Công an huyện Tuy An tiếp tục điều tra làm rõ. Thi thể nạn nhân đã được đưa về gia đình lo hậu sự./.

