Độ ẩm đất một số khu vực tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh đã gần bão hòa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng từ 7 giờ 42 đến 12 giờ 42, khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An 10-20mm, có nơi trên 30mm; Lào Cai, Tuyên Quang 10-20mm, có nơi trên 40mm; Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Bắc Ninh 20-30mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Bắc Yên, Chiềng Hặc, Mường Bang, Ngọc Chiến, Tà Xùa; Chiềng Hoa, Chiềng Sại, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Gia Phù, Kim Bon, Lóng Sập, Mường Bú, Mường Cơi, Mường La, Mộc Châu, Mộc Sơn, Thảo Nguyên, Vân Sơn, Pắc Ngà, Phù Yên, Song Khủa, Suối Tọ, Tạ Khoa, Tân Phong, Tân Yên, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ, Xím Vàng, Xuân Nha (tỉnh Sơn La).

Các xã, phường: Cẩm Khê, Chí Tiên, Đan Thượng, Hạ Hòa, Hiền Lương, Hoàng An, Hoàng Cương, Lập Thạch, Minh Hòa, phường Thanh Miếu, phường Việt Trì, Phú Khê, Quảng Yên, Sơn Đông, Sơn Lương, Tam Dương, Thái Hòa, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thổ Tang, Thọ Văn, Thượng Long, Tiên Lương, Trung Sơn, Văn Lang, Vạn Xuân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành; An Bình, Bản Nguyên, Bằng Luân, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Chân Mộng, Chí Đám, Cự Đồng, Đại Đình, Đại Đồng, Dân Chủ, Đạo Trù, Đào Xá, Đoan Hùng, Đồng Lương, Đông Thành, Dũng Tiến, Hải Lựu, Hiền Quan, Hội Thịnh, Hợp Kim, Hợp Lý, Hùng Việt, Hy Cương, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lâm Thao, Liên Hòa, Liên Minh, Long Cốc, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Nguyệt Đức, Âu Cơ, Nông Trang, Phong Châu, Phú Thọ, Vân Phú, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phú Mỹ, Phù Ninh, Phùng Nguyên, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương Bắc, Tam Nông, Tam Sơn, Tân Lạc, Tân Sơn, Tây Cốc, Thượng Cốc, Tiên Lữ, Toàn Thắng, Trạm Thản, Vân Bán, Vân Sơn, Vĩnh An, Vĩnh Chân, Vĩnh Phú, Vĩnh Tường, Võ Miếu, Xuân Đài, Xuân Lãng, Xuân Lũng, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lãng, Yên Lập, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị; An Nghĩa, Bao La, Cao Dương, Cao Phong, Cao Sơn, Đà Bắc, Đức Nhàn, Hương Cần, Khả Cửu, Kim Bôi, Lạc Thủy, Lai Đồng, Liên Sơn, Minh Đài, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất, Pà Cò, Quy Đức, Quyết Thắng, Tân Mai, Tân Pheo, Thịnh Minh, Thu Cúc, Thung Nai, Tiền Phong, Tu Vũ, Văn Miếu, Yên Sơn (tỉnh Phú Thọ),

Đối với tỉnh Lào Cai gồm các xã, phường: Bảo Ái, Chấn Thịnh, Gia Hội, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lục Yên, Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Nậm Có, Nam Cường, Sa Pa, Văn Phú, Yên Bái, Phong Dụ Thượng, Phúc Lợi, Quy Mông, Sơn Lương, Tả Van, Tà Xi Láng, Tân Lĩnh, Thác Bà, Thượng Bằng La, Tú Lệ, Văn Chấn, Việt Hồng, Yên Bình; Bắc Hà, Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Cảm Nhân, Cao Sơn, Châu Quế, Cốc Lầu, Dền Sáng, Đông Cuông, Dương Quỳ, Hạnh Phúc, Khánh Yên, Liên Sơn, Lùng Phình, Mậu A, Minh Lương, Mường Bo, Mường Khương, Mường Lai, Nậm Chày, Nghĩa Đô, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, phường Âu Lâu, Cam Đường, Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Phình Hồ, Phong Hải, Phúc Khánh, Púng Luông, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Tả Phìn, Tân Hợp, Thượng Hà, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Bàn, Xuân Ái, Xuân Hòa, Xuân Quang, Y Tý, Yên Thành; A Mú Sung, Bát Xát, Cát Thịnh, Chiềng Ken, Cốc San, Gia Phú, Hợp Thành, Lâm Giang, Lao Chải, Mù Cang Chải, Mường Hum, Lào Cai, Phong Dụ Hạ, Tằng Loỏng, Trịnh Tường, Võ Lao.

Tại Tuyên Quang gồm các xã, phường: Bình Ca, Bình Xa, Hàm Yên, Hồng Sơn, Hùng Đức, Lực Hành, Minh Thanh, An Tường, Minh Xuân, Nông Tiến, Phú Lương, Phù Lưu, Sơn Dương, Sơn Thủy, Tân Long, Tân Trào, Thái Bình, Thái Hòa, Thái Sơn, Trung Sơn, Trường Sinh, Xuân Vân, Yên Nguyên; Chiêm Hóa, Đông Thọ, Đồng Yên, Hòa An, Hùng Lợi, Kiến Thiết, Kim Bình, Nhữ Khê, Bình Thuận, Mỹ Lâm, Tân An, Tân Thanh, Tiên Yên, Vĩnh Tuy, Xuân Giang, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thành.

Cùng với đó ở tỉnh Thái Nguyên gồm các xã, phường: An Khánh, Đại Phúc, Đại Từ, Điềm Thụy, Đồng Hỷ, Đức Lương, Hợp Thành, Kha Sơn, La Bằng, phường Bá Xuyên, Bách Quang, Gia Sàng, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Phổ Yên, Phúc Thuận, Quan Triều, Quyết Thắng, Sông Công, Tích Lương, Phú Bình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Quân Chu, Tân Cương, Tân Khánh, Tân Thành, Trại Cau, Vạn Phú, Vô Tranh; Bình Thành, Bình Yên, Nam Hòa, Trung Thành, Vạn Xuân, Phú Đình, Thành Công, Trung Hội, Văn Hán, Yên Trạch.

Tỉnh Quảng Ninh gồm các xã, phường: Ba Chẽ, Kỳ Thượng; Lương Minh, An Sinh, Bãi Cháy, Đông Triều, Hoành Bồ, Mông Dương, Tuần Châu, Việt Hưng, Quảng La; Điền Xá, Hải Hòa, Hải Lạng, Bình Khê, Cẩm Phả, Cao Xanh, Cửa Ông, Đông Mai,

Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Hoàng Quế, Hồng Gai, Mạo Khê, Quang Hanh, Uông Bí, Vàng Danh, Yên Tử, Thống Nhất, Tiên Yên.

Tỉnh Bắc Ninh có các xã, phương có nguy cơ gồm: Bắc Lũng, Bảo Đài, Bố Hạ, Cẩm Lý, Đồng Kỳ, Đông Phú, Đồng Việt, Kép, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Sơn, Mỹ Thái, Nam Dương, Nghĩa Phương, Nhã Nam, Cảnh Thụy, Đa Mai, Phượng Sơn, Tân An, Tân Tiến, Yên Dũng, Phúc Hòa, Quang Trung, Tam Tiến, Tân Yên, Tiên Lục, Trường Sơn, Yên Thế; An Lạc, Biên Sơn, Đại Sơn, Đèo Gia, Dương Hưu, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Ngọc Thiện, Nếnh, Tiền Phong, Tự Lạn, Việt Yên, Sa Lý, Sơn Động, Tân Dĩnh, Tân Sơn, Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Vân Sơn, Xuân Lương.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở tỉnh Thanh Hóa gồm các xã, phường: Sơn Điện; Đồng Lương, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Linh Sơn, Lương Sơn, Nam Xuân, Ngọc Trạo, Như Thanh, Như Xuân, Quan Sơn, Sơn Thủy, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Yên Khương, Yên Thọ; Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Giao An, Hóa Quỳ, Kiên Thọ, Luận Thành, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quang Chiểu, Quý Lương, Tam chung, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trường Lâm, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng.

Ngoài ra tại tỉnh Nghệ An gồm các xã, phường: Quế Phong, Thông Thụ, Tiền Phong; Bắc Lý, Châu Bình, Châu Lộc, Châu Tiến, Hữu Khuông, Keng Đu, Mường Lống, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nghĩa Hưng, Nghĩa Mai, Nhôn Mai, Tây Hiếu, Quỳ Châu, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Tân Kỳ, Tri Lễ, Tương Dương.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 6 giờ ngày 26/8 đến 6 giờ ngày 27/8, khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Pú Dảnh (Sơn La) 142,4mm; Cẩm Khê (Phú Thọ) 193mm; Hồng Ca (Lào Cai) 247,2mm ; Ba Chẽ (Quảng Ninh) 220,2mm; Na Mèo (Thanh Hóa) 151,6mm; Thuỷ điện Đồng Văn (Nghệ An) 108,8mm...

Từ 00 giờ đến 6 giờ ngày 27/8, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Bắc Ninh đã có mưa vừa, mưa to như Phúc Ninh (Tuyên Quang) 59,2mm; Quân Chu (Thái Nguyên) 89,6mm; Việt Yên (Bắc Ninh) 59mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ cấp 2 đến cấp 3 ở các sông Bắc Bộ và Trung Bộ Đến ngày 27/8, lũ trên các sông nhỏ, lũ trên sông Hoàng Long tiếp tục lên mức báo động 3; thượng lưu sông Cả tiếp tục xuống ở mức báo động 1 - báo động 2; lũ trên sông Lục Nam lên trên báo động 2...