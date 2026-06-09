Động đất tại Philippines: Khoảng 20.000 người mất nhà cửa

Lực lượng cứu hộ Philippines ngày 9/6 đang nỗ lực hết sức, tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt trong các công trình bị sập hoặc hư hại nặng sau trận động đất có độ mạnh 7,8 xảy ra tại đảo Mindanao hôm 8/6.

Theo thống kê của Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines, trận động đất đã khiến khoảng 20.000 người mất nhà cửa hoặc phải rời bỏ nơi cư trú, sang tạm trú tại các trung tâm hỗ trợ khẩn cấp.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã cử các quan chức cấp cao tới khu vực bị ảnh hưởng để chỉ đạo công tác cứu hộ, đánh giá thiệt hại cơ sở hạ tầng và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Đánh giá sơ bộ, cho biết khoảng 2.000 ngôi nhà cùng 117 công trình và cơ sở công cộng đã bị hư hại tại nhiều địa phương. Giới chức cũng yêu cầu kiểm tra độ an toàn của khoảng 6.000 trường học trước khi cho phép học sinh trở lại lớp do lo ngại các công trình bị nứt có thể không chịu được các dư chấn tiếp theo.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết hơn 10 dư chấn đã được ghi nhận kể từ sau trận động đất ngày 8/6, trong đó nhiều trận có độ lớn trên 5.

Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines cho biết ngoài 37 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương, hiện vẫn còn một số người mất tích. Tại một nhiều khu vực, các nhân viên cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm thêm nạn nhân hoặc người sống sót.

Theo Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, đây là trận động đất mạnh nhất tại nước này trong khoảng 50 năm qua. Philippines nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa.

Năm 1976, một trận động đất có độ mạnh 8,1 tại rãnh Cotabato đã gây sóng thần lớn, khiến khoảng 8.000 người thiệt mạng./.

Động đất tại Philippines: Thiệt hại về người và của tiếp tục tăng Ít nhất 37 người đã thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương sau trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ở Philippines sáng 8/6, đây là trận động đất mạnh nhất ở Philippines kể từ năm 1976.