Đồng Nai: Bắt nhóm lừa bán đá 'hủy diệt sắt' chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra vụ lừa bán cục đá "rởm" thành đá quý hiếm, với số tiền lên đến 2,1 tỷ đồng…

Công an thu giữ 2 cục đá màu đen trong nhà của đối tượng Võ Quang Trực. (Ảnh: TTXVN phát-

Ngày 8/1, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác với thủ đoạn rao bán loại đá có tính năng hủy diệt kim loại.

Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan, vận động, thu hồi số tiền của các đối tượng đã chiếm đoạt lên tới gần 1 tỷ đồng.

Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Võ Quang Trực; Nguyễn Công Hậu cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức;” Nguyễn Thị Tuyết Lan; Nguyễn Thị Hiệp về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Trịnh Thị Chi về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.”

Theo Thiếu tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, trong vụ án này, đối tượng Võ Quang Trực (tên giả Nguyễn Quốc Hải) và đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Lan được xác định là vai trò chủ mưu.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, từ cuối tháng 10/2023, lực lượng trinh sát hình sự xác định, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang có một nhóm đối tượng lừa đảo bằng chiêu thức rao bán khối đá "có tính năng hủy diệt được kim loại." Giá bán của loại đá này lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Khi lực lượng trinh sát đang điều tra, thu thập thông tin về các đối tượng, cuối tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được trình báo từ ông P.T.N. và vợ là P.T.M. (ngụ thành phố Hà Nội) vừa bị một nhóm đối tượng lừa đảo bằng chiêu thức tương tự, chiếm đoạt số tiền 2,1 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Lan. (Ảnh: TTXVN phát)

Trên cơ sở trình báo của các bị hại, cơ quan Công an đã tiến hành xác minh và xác định, đầu tháng 11/2023, ông N. được Nguyễn Thị Tuyết Lan dẫn đến nhà của Võ Quang Trực tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, để tìm hiểu về khối đá “thần kỳ” nhằm mục đích giới thiệu cho ông N. mua.

Tại đây, ông N. được Võ Quang Trực cùng những người đóng giả người thân của Trực như bà Nguyễn Thị Hiệp (giới thiệu là mẹ Trực) và Cô Ba (giới thiệu là em gái Trực) bày biện lễ vật và khối đá lên bàn thờ cúng rồi “biểu diễn” tính năng hủy diệt sắt cho ông N. xem.

Cụ thể, Trực đã lấy đoạn sắt để cạnh khối đá trong khoảng một thời gian nhất định, sau đó kiểm tra lại thì thấy đoạn sắt đã bị “hủy diệt,” trọng lượng đã giảm đi rất nhiều và có thể bẻ gãy. Võ Quang Trực cho biết khối đá là “bảo vật” của gia đình ông và có trị giá hơn 300 tỷ đồng.

Đối tượng Trực đặt vấn đề với ông N., nếu ông N. không mua được khối đá thì có thể giới thiệu để bán và ông này sẽ được hưởng 4% tiền hoa hồng (khoảng 12 tỷ đồng).

Sau đó, hai người tiếp tục trao đổi với nhau về “thương vụ” mua bán khối đá. Để tin tưởng và thuận tiện cho việc mua bán, Trực yêu cầu ông N. mang hẳn khối đá về nhà của ông này ở thành phố Hà Nội để tiện giới thiệu cho khách hàng.

Tuy nhiên, để thực hiện kế hoạch này, ông N. phải đưa cho Trực số tiền 3 tỷ đồng để làm tin. Trường hợp không bán được đá, ông N. chỉ được nhận lại 80% số tiền nói trên. Tuy nhiên, sau đó hai bên đã thống nhất lại số tiền đặt làm tin để lấy khối đá về bán là 2,1 tỷ đồng.

Cuối tháng 12/2023, vợ chồng ông N. vào gặp Trực để thực hiện việc chuyển khối đá về Hà Nội như kế hoạch. Tuy nhiên, do chỉ chuẩn bị được hơn 1,6 tỷ đồng nên đã được Nguyễn Thị Tuyết Lan “hùn thêm” hơn 400 triệu đồng.

Két sắt đối tượng Trực dùng để bỏ đá “huỷ diệt sắt” bán cho ông N với giá 2,1 tỷ đồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau khi thực hiện xong các thủ tục, vợ chồng ông N. thuê xe chở khối đá về thì được Trực cho “em gái” là Trần Thị Hạnh (hiện đang bỏ trốn) cùng áp tải theo với mục đích mở két sắt khi về đến nhà. Tuy nhiên, khi xe đến địa bàn tỉnh Bình Thuận, lợi dụng lúc dừng nghỉ, Hạnh giả vờ nói đi vệ sinh rồi trốn.

Không liên lạc được với “người áp tải xe,” ông N. đã gọi điện cho Trực để thông báo sự việc, nhưng sau đó cũng không nhận được phản hồi. Biết mình đã bị lừa nên vợ chồng ông N. đã mang khối đá quay trở lại Đồng Nai để trình báo cơ quan Công an.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Công an xác định, trong vụ việc này Võ Quang Trực và Nguyễn Thị Tuyết Lan là những đối tượng cầm đầu. Các đối tượng còn lại được Trực, Lan cho tham gia vào với vai trò là “người thân” trong nhà để giúp sức khi thực hiện màn lừa đảo.

Trong số các đối tượng bị bắt có Nguyễn Công Hậu là con trai của Lan và được đối tượng này nhờ làm các giấy tờ giả cho các đối tượng Hiệp, Trực để thực hiện việc lừa đảo.

Theo đó, sau khi đặt các thanh sắt bên cục đá một khoảng thời gian nhất định, lợi dụng lúc mọi người không để ý, các đối tượng đã tráo thanh sắt bằng vật khác làm bằng thạch cao (giống thanh sắt thật) nhưng có trọng lượng nhẹ hơn và có thể dùng tay để bẻ gãy được. Sau khi xem xong “màn ảo thuật,” các đối tượng đem khối đá cất vào két sắt khóa lại với mục đích không để cho khách tự kiểm tra được.

Công an tỉnh Đồng Nai đang kêu gọi những người dân nếu là bị hại trong các vụ án khác, cùng một phương thức, thủ đoạn liên quan đến nhóm đối tượng lừa đảo rao bán loại đá có tính năng hủy diệt kim loại sớm liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai (gặp Điều tra viên Nguyễn Xuân Hòa, số điện thoại 0976.162.781) để cung cấp thêm thông tin, sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật./.

