Du lịch Việt Nam: Đã đến lúc “làm du lịch bằng AI”

AI không còn chỉ là câu chuyện công nghệ, mà đang buộc ngành du lịch thay đổi cách tạo sản phẩm, tiếp cận du khách và khai thác dữ liệu để tạo ra những giá trị mới, tăng năng lực cạnh tranh.

Một chuyến du lịch hôm nay có thể bắt đầu từ một câu hỏi trên Google, một video ngắn trên YouTube hay TikTok, trước cả khi du khách biết mình sẽ đặt phòng ở đâu. Họ có thể hỏi công cụ AI một câu rất cụ thể về điểm đến phù hợp với gia đình, tìm kiếm trải nghiệm cao cấp, so sánh sản phẩm rồi mới đưa ra quyết định. Hành trình du lịch vì thế bắt đầu ngay trên không gian số, và cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến cũng bắt đầu từ đó.

Tại Hội nghị Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn trong phát triển du lịch bền vững do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội, những dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ cho thấy Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn, nhưng cũng là yêu cầu phải thay đổi ngay cách làm: không chỉ ứng dụng AI vào những gì đang có, mà phải dùng AI để tạo ra giá trị mới cho du lịch.

Từ ô tìm kiếm đến cả chuyến đi

Theo chuyên gia chiến lược khách hàng từ Google tại Việt Nam, ông Phí Tiến Đại, hành trình của du khách bắt đầu từ trước khi họ đặt chân đến sân bay, bằng việc tìm kiếm thông tin trên Google, xem nội dung và video về điểm đến trên YouTube trước khi quyết định đến một quốc gia. Từ hàng tỷ dữ liệu tìm kiếm liên quan đến du lịch, Google có thể phân tích nhu cầu đang đến từ đâu, thị trường nào tăng trưởng, khách ở bao lâu và mức chi tiêu như thế nào.

Dữ liệu từ Google cho thấy Việt Nam đứng thứ ba toàn cầu về lượng tìm kiếm tour du lịch trọn gói trên Google trong 6 tháng đầu năm 2026, sau Indonesia và Thái Lan. Việt Nam duy trì mức tăng trưởng tìm kiếm khoảng 22% mỗi năm.

Đáng chú ý, nhu cầu tìm kiếm phân khúc du lịch cao cấp tăng 38%, trong khi mức đầu tư quảng cáo vào nhóm sản phẩm, dịch vụ này mới khoảng 10%. Bên cạnh đó, lưu lượng tìm kiếm nội địa chiếm 91%, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng tìm kiếm của du khách quốc tế dành cho Việt Nam tăng khoảng 20%.

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Khoảng cách giữa nhu cầu đang hiện hữu và khả năng đáp ứng, quảng bá của thị trường chính là cơ hội tăng trưởng. Nếu biết đọc dữ liệu để hiểu khách cần gì, doanh nghiệp có thể thiết kế sản phẩm phù hợp thay vì chỉ đưa sản phẩm sẵn có lên môi trường số.

Nhưng AI đang khiến “cuộc chơi” thay đổi nhanh hơn. Giám đốc Kinh doanh từ Google tại Việt Nam, ông Trịnh Việt Anh, cho biết Google Search không còn đơn thuần là nơi tìm kiếm một thông tin cụ thể mà ngày càng trở thành công cụ tư vấn. Những truy vấn dài, từ 8 từ trở lên, hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất, phản ánh nhu cầu ngày càng cụ thể và cá nhân hóa của du khách.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp du lịch phải thay đổi cách xây dựng website và nội dung để thông tin về sản phẩm có thể được Google và các công cụ AI khai thác, trả lời đúng nhu cầu người dùng. Không chỉ tìm kiếm tự nhiên, doanh nghiệp còn phải tính đến khả năng xuất hiện trên AI Overview, AI Mode và các điểm chạm mới trong quá trình khách tìm kiếm, cân nhắc và quyết định mua.

Khi kết hợp Google Search với YouTube, doanh nghiệp có thể tiếp cận khách hàng xuyên suốt hành trình, từ lúc hình thành ý tưởng đến khi mua sản phẩm. Với phân khúc cao cấp, ông Trịnh Việt Anh cho rằng Việt Nam cần chuyển dịch định vị từ “điểm đến giá rẻ” sang điểm đến của những trải nghiệm văn hóa có giá trị cao, đồng thời xây dựng mạng lưới KOL/Creators quốc tế để đưa câu chuyện về Việt Nam lan tỏa trên không gian số.

Đây là một thay đổi quan trọng trong tư duy quảng bá. Điểm đến không chỉ cần được quảng cáo, mà phải trở thành nội dung được tìm thấy, được đề xuất, được kể lại và được chia sẻ bởi chính du khách và những người có sức ảnh hưởng mà họ tin tưởng.

Những điểm đến được số hóa nhờ chuyển đổi số mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. (Ảnh minh họa: Xuân Mai/Vietnam+)

Khi các nhà sáng tạo nội dung trải nghiệm điểm đến Việt Nam và kể lại bằng ngôn ngữ của cộng đồng người theo dõi, sức lan tỏa ấy có thể tạo ra những “điểm chạm” tự nhiên hơn nhiều so với một thông điệp quảng cáo đơn tuyến.

Dữ liệu nối đường, AI mở lối

Nếu AI đang thay đổi cách du khách tìm kiếm thì dữ liệu lại quyết định doanh nghiệp có thể hiểu và phục vụ họ đến đâu.

Từ thực tế vận hành, Phó Tổng Giám đốc Khối Giải trí - Nghỉ dưỡng Sun World, bà Trần Nguyện cho rằng chuyển đổi số trong du lịch không chỉ là đưa hoạt động kinh doanh lên nền tảng số, mà quan trọng hơn là phải có dữ liệu để hiểu khách hàng và ứng dụng AI để cá nhân hóa hành trình.

Thực tế cho thấy hành vi khách quốc tế đang thay đổi rất nhanh. Họ ngày càng chủ động tìm kiếm qua Google, YouTube, TikTok, trong đó video ngắn đóng vai trò ngày càng lớn. Các nền tảng và doanh nghiệp biết tận dụng AI, dữ liệu có khả năng tăng trưởng mạnh, trong khi mô hình du lịch truyền thống đứng trước sức ép phải thích ứng.

Điều quan trọng là với doanh nghiệp, dữ liệu không chỉ để biết khách là ai, mà phải trả lời được khách muốn gì, vì sao họ đến Việt Nam, họ lựa chọn sản phẩm vì điều gì và điều gì khiến họ quay trở lại. Khi có dữ liệu về hành trình và nhu cầu, AI có thể giúp tùy chỉnh trải nghiệm thay vì cung cấp một sản phẩm giống nhau cho tất cả.

Đặc biệt, AI cũng có thể đi sâu vào vận hành. Với hàng nghìn yêu cầu phục vụ mỗi ngày, doanh nghiệp không thể bố trí đủ nhân sự để giải đáp mọi câu hỏi. AI có thể hỗ trợ chăm sóc khách hàng, xử lý ngôn ngữ, tự động hóa nội dung, tối ưu chi phí và giải phóng nhân lực cho những công việc đòi hỏi tương tác trực tiếp.

Du lịch với tiện ích thanh toán trực tuyến nhờ ứng dụng công nghệ số. (Ảnh minh họa: Xuân Mai/Vietnam+)

Tuy nhiên, bài toán dữ liệu hiện vẫn là điểm nghẽn. Đại diện Sun World đề xuất kết nối dữ liệu giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, công ty du lịch, đối tác và các cơ sở kinh doanh để hình thành nguồn dữ liệu đủ sâu về khách nội địa và quốc tế.

“Cái mà chúng tôi cũng thiếu đó là dữ liệu, là data, là phải biết được thực sự người ta cần gì, mong gì; họ đến có phải vì Việt Nam không, hay vì sản phẩm hay là vì cách tiếp cận truyền thông…,” bà Trần Nguyện cho hay.

Đây cũng là nơi yêu cầu của Nghị quyết 57-NQ/TW gặp trực tiếp bài toán của ngành du lịch. Nghị quyết xác định thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi, đồng thời nhấn mạnh việc làm giàu, khai thác tối đa tiềm năng dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính và thúc đẩy phát triển cơ sở dữ liệu lớn.

Với du lịch, điều đó có nghĩa dữ liệu không thể tiếp tục nằm rời rạc ở từng địa phương, doanh nghiệp hay nền tảng. Cần chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ để dữ liệu trở thành nguồn lực phục vụ quản trị điểm đến, dự báo nhu cầu, thiết kế sản phẩm, cá nhân hóa trải nghiệm và nâng cao hiệu quả quảng bá.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tại hội nghị. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Nhưng dữ liệu và AI cũng không phải đích đến. Đích đến vẫn là một ngành du lịch tạo ra nhiều giá trị hơn từ mỗi du khách, nâng chất lượng trải nghiệm, tăng lợi ích cho cộng đồng và bảo vệ tốt hơn những giá trị văn hóa, tự nhiên làm nên sức hấp dẫn của Việt Nam.

Vì vậy, yêu cầu được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh tại hội nghị có ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện công nghệ. Theo ông, ngành du lịch cần đưa AI vào toàn bộ chuỗi giá trị, từ xây dựng sản phẩm, quảng bá, tổ chức tour đến trải nghiệm; dùng công nghệ để khai thác tốt hơn tài nguyên và đưa những giá trị của Việt Nam đến thị trường toàn cầu.

Đặc biệt, Thứ trưởng nhiều lần đặt vấn đề về việc phải có sản phẩm, mô hình và cách làm cụ thể, thay vì tiếp tục dừng ở những hội thảo với các cụm từ “đẩy mạnh,” “tăng cường,” “nâng cao”…

Thông điệp của lãnh đạo Bộ vì thế rất rõ: toàn ngành không thể chỉ nói về AI và dữ liệu lớn nữa, mà phải “làm du lịch bằng AI” - dùng AI để tạo sản phẩm mới, dùng dữ liệu để hiểu du khách, dùng công nghệ và KOL/KOC để đưa điểm đến lên không gian số, đồng thời xác định rõ bài toán, người làm và sản phẩm đầu ra.

Bởi trong kỷ nguyên AI, lợi thế không còn chỉ nằm ở việc một điểm đến có gì, mà ở khả năng biến những gì mình có thành dữ liệu để hiểu du khách, thành sản phẩm để đáp ứng nhu cầu và thành những trải nghiệm giàu bản sắc để được lựa chọn, được kể lại và được nhớ đến./.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Du lịch thông minh: Giữ “lời hứa” với du khách thế nào trong kỷ nguyên số? Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu đang mở ra phương thức mới cho du lịch, nhưng công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi được đặt trên nền tảng niềm tin, trách nhiệm, năng lực con người, tạo thêm giá trị cho mỗi hành trình.