Thế giới

Châu Âu

Đức và Taliban sắp đạt thỏa thuận trục xuất người Afghanistan

Bộ Nội vụ Đức cho biết hồi tháng trước, nước này đã bắt đầu các cuộc thảo luận trực tiếp với chính quyền Taliban để tổ chức các chuyến bay trục xuất định kỳ hơn.

Dòng người di cư vượt qua biên giới Áo-Đức ở khu vực Simbach, miền Nam Đức. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)
Đức có thể sắp hoàn tất một thỏa thuận với chính quyền Taliban tại Afghanistan để tổ chức các chuyến bay trục xuất định kỳ hơn.

Trả lời phỏng vấn với trang tin The Pioneer, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết các cuộc đàm phán về việc tăng tần suất các chuyến bay trục xuất đang ở “giai đoạn rất tiến triển.”

Ông chia sẻ: “Chúng ta có thể kỳ vọng một thỏa thuận sẽ sớm đạt được. Chúng tôi muốn thực hiện các đợt trục xuất thường xuyên, không chỉ bằng các chuyến bay thuê riêng mà cả bằng các chuyến bay thương mại."

Bộ Nội vụ Đức cho biết hồi tháng trước, nước này đã bắt đầu các cuộc thảo luận trực tiếp với chính quyền Taliban. Và cuối tuần qua, các quan chức Đức đã tiến hành “các cuộc trao đổi kỹ thuật” tại Kabul để chuẩn bị cho kế hoạch trục xuất.

Bộ trưởng Dobrindt khẳng định ông sẽ “làm mọi cách để kế hoạch này thành công,” thậm chí có thể trực tiếp đến Kabul, đồng thời tiết lộ mong muốn thử áp dụng cách tiếp cận tương tự với Syria./.

