Đức và Taliban sắp đạt thỏa thuận trục xuất người Afghanistan

Đức có thể sắp hoàn tất một thỏa thuận với chính quyền Taliban tại Afghanistan để tổ chức các chuyến bay trục xuất định kỳ hơn.

Trả lời phỏng vấn với trang tin The Pioneer, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết các cuộc đàm phán về việc tăng tần suất các chuyến bay trục xuất đang ở “giai đoạn rất tiến triển.”

Ông chia sẻ: “Chúng ta có thể kỳ vọng một thỏa thuận sẽ sớm đạt được. Chúng tôi muốn thực hiện các đợt trục xuất thường xuyên, không chỉ bằng các chuyến bay thuê riêng mà cả bằng các chuyến bay thương mại."

Bộ Nội vụ Đức cho biết hồi tháng trước, nước này đã bắt đầu các cuộc thảo luận trực tiếp với chính quyền Taliban. Và cuối tuần qua, các quan chức Đức đã tiến hành “các cuộc trao đổi kỹ thuật” tại Kabul để chuẩn bị cho kế hoạch trục xuất.

Bộ trưởng Dobrindt khẳng định ông sẽ “làm mọi cách để kế hoạch này thành công,” thậm chí có thể trực tiếp đến Kabul, đồng thời tiết lộ mong muốn thử áp dụng cách tiếp cận tương tự với Syria./.

Đức: Số đơn xin tị nạn giảm tới hơn 40%, số vụ trục xuất tăng đáng kể Số liệu từ Văn phòng Liên bang về Di cư và Người tị nạn cho thấy gần 27.000 người đã nộp đơn xin tị nạn trong tháng 1 và tháng 2 vừa qua, giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái.