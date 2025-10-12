EU đồng ý miễn trừ Ba Lan khỏi hiệp ước di cư

Thủ tướng Donald Tusk ngày 11/10 tuyên bố Ba Lan sẽ không tham gia chương trình tái định cư người di cư theo Hiệp ước Di cư mới của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cho biết Brussels đã chấp thuận lập luận của Warsaw về việc miễn trừ nghĩa vụ này.

Hiệp ước Di cư của EU, được Ủy ban châu Âu đề xuất từ năm 2020 và thông qua vào tháng 5/2024, nhằm phân bổ người xin tị nạn đồng đều hơn giữa các nước thành viên và cải cách quy trình biên giới, tị nạn trong khối.

Tuy nhiên, Ba Lan kiên quyết phản đối, viện dẫn gánh nặng nhân đạo khi tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Ukraine và áp lực an ninh tại biên giới với Belarus.

Trên mạng xã hội X, ông Tusk nêu rõ: “Ba Lan sẽ không tham gia tái định cư người di cư. Tôi đã nói và bây giờ điều đó đã được thực hiện."

Ông nhấn mạnh Warsaw đang tăng cường kiểm soát biên giới và thắt chặt chính sách thị thực, tị nạn, coi đó là “hình mẫu” cho các nước khác trong EU.

Phó Thủ tướng Władysław Kosiniak-Kamysz cùng ngày cũng cho rằng Ba Lan xứng đáng được loại khỏi hiệp ước di cư, khi đã tiếp nhận hơn 3 triệu người tị nạn Ukraine mà “không cần lập trại tị nạn."

Ông ca ngợi đây là “hiện tượng toàn cầu” và “một điều phi thường,” đồng thời cho biết áp lực vượt biên tại khu vực Ba Lan-Belarus đang gia tăng, với khoảng 11.000 binh sỹ và nhân viên biên phòng hiện diện tại đây./.

