Giả danh thiếu tướng quân đội, 'con lãnh đạo' để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 26/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo: Phí Thế Hiến (sinh năm 1980, trú tại xã Kiều Phú, Hà Nội) 15 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Mai (sinh năm 1981, trú tại phường Định Công, Hà Nội) 13 năm 6 tháng tù về cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, bị cáo Phí Thế Hiến có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Thanh Mai. Năm 2019, Hiến và Mai bàn bạc và thống nhất đăng ký thành lập Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Giao Châu do Nguyễn Thị Thanh Mai làm giám đốc.

Một thời gian sau, do kinh doanh thua lỗ, công ty không hoạt động, không có nhân viên nhưng Hiến và Mai vẫn thuê địa chỉ để làm trụ sở công ty.

Do cần tiền để tiêu xài, Hiến và Mai gặp gỡ nhiều người, Hiến tự giới thiệu về bản thân với những người chưa quen biết “là con của một đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước và là con rể của đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội."

Hiến tự giới thiệu tên mình là Lê Hiền hoặc Lê Minh và đang giữ quân hàm thiếu tướng, công tác tại Tổng cục II (Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng), giới thiệu Mai là vợ của Hiến, kinh doanh bất động sản, có nhiều dự án lớn, mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiến và Mai đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc mình có dự án khai thác mỏ đất tại Hòa Bình, việc góp tiền đầu tư bãi xe trung chuyển tại phố Linh Đường (Hà Nội) và đầu tư mua lại xí nghiệp của Bộ Quốc phòng để 3 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền là 3,9 tỷ đồng của 3 bị hại.

Cụ thể, khoảng tháng 6/2024, bị cáo Hiến quen biết với anh Nguyễn Hà A (sinh năm 1996, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Moon Holding.

Bị cáo biết anh A là người kinh doanh bất động sản, có điều kiện kinh tế. Do đó, khi gặp anh A, bị cáo Hiến giới thiệu bản thân là con lãnh đạo, đang công tác trong quân đội để anh A nể. Tin là Hiến có “nhân thân đặc biệt” nên anh A nhiều lần đi ăn uống, gặp gỡ Hiến.

Tháng 7/2024, bị cáo biết thông tin bãi đất trống tại ngõ 32, phố Linh Đường (quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội) đang được cải tạo để làm sân bóng nhân tạo. Hiến có ý định thuê lại khu đất này để làm bãi xe trung chuyển hàng hóa.

Sau khi tìm hiểu, bị cáo biết khu đất trống của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã nằm trong dự án, không thể thuê được. Do cần tiền, bị cáo nảy sinh ý định lợi dụng thông tin này để chiếm đoạt tiền của anh A.

Hiến nói với anh A rằng khu đất này không thuộc dự án được quy hoạch nào, bị cáo sẽ gặp lãnh đạo HUD để thuê lại khu đất. Bị cáo còn quen biết với lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội nên sẽ xin cấp các giấy phép liên quan, sau khi thuê được sẽ cải tạo làm bãi xe trung chuyển.

Tiếp đó, Hiến còn bịa chuyện nhà Hiến có khoảng 100 đầu xe container có thể vận hành khai thác tạo ra lợi nhuận lớn. Tổng số vốn ước khoảng 10 tỷ đồng nên nếu anh A tham gia đầu tư thì Hiến cho cùng góp vốn.

Tháng 7/2024, anh A đồng ý góp vốn 40%, Hiến và Mai góp 20% và Công ty 369 (Hiến nói là công ty của người quen) góp 20%, còn lại sẽ kêu gọi nhà đầu tư khác. Sau đó, anh A đã góp vốn 2 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng 45 ngày, anh A nhiều lần hẹn gặp Hiến để hỏi về tiến độ thuê đất, làm bãi xe thì Hiến đưa ra nhiều lý do rồi chiếm đoạt tiền của anh A để chi tiêu.

Ngoài ra, Hiến còn giới thiệu bản thân đang sở hữu một dự án mỏ đất tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cũ đang làm thủ tục để được khai thác, hứa bán cho ông Đỗ C (Chủ tịch Công ty 369 tiền thân là Công ty sản xuất và thương mại liên doanh Việt-Pháp).

Sau đó, hai bên ký hợp đồng và ông C đã chuyển khoản cho Hiến 300 triệu đồng nhưng việc bán không thực hiện được.

Khi ông C hỏi, Hiến nại lý do mỏ đất chưa xin được giấy phép xuất ra tỉnh khác nên chưa làm được, khi nào xin được giấy phép sẽ bán sau. Thực chất, 2 bị cáo đã chi tiêu hết số tiền mà ông C đưa cho.

Khoảng cuối tháng 8/2024, bị cáo Hiến vẽ ra việc một xí nghiệp của Bộ Quốc phòng ngừng hoạt động, Hiến định mua lại giấy tờ để thực hiện các công việc liên quan ngân sách của Bộ Quốc phòng như xây dựng, làm đường với tổng số vốn là 10 tỷ đồng.

Hiến mời anh Nguyễn Ngọc N (sinh năm 1991, trú tại phường Định Công, Hà Nội) là người quen của anh A cùng góp vốn mua. Anh N đồng ý và nhiều lần chuyển tiền cho Hiến với tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Khi biết Hiến lừa đảo, các nạn nhân đã yêu cầu bị cáo trả tiền nhưng bị cáo không trả. Ngày 9/1/2024, anh A làm đơn tố giác hành vi của Hiến ra cơ quan công an./.

