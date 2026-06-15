Giá vàng ngày 15/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Ngày 15/6, giá vàng thế giới tăng mạnh giữa bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình. Cụ thể, giá vàng có thời điểm tăng 1,4% lên 4.280 USD/ounce. Bên cạnh đó, sự suy yếu của đồng USD cũng hỗ trợ đà tăng cho giá vàng.

Tại Việt Nam, ngày 15/6, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 147,00-149,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 15/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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