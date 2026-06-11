Giá vàng ngày 11/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới giảm hơn 3% trong phiên 10/6, khi những lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng tại Iran làm gia tăng những dự đoán về việc tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát.

Vào lúc 1 giờ 26 phút sáng 11/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm 3,5% xuống còn 4.111,95 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 23/3. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 8 cũng khép phiên với mức giảm 3,6%, xuống còn 4.133,3 USD/ounce.

Vàng đã chịu áp lực kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2026, do giá dầu tăng vọt làm gia tăng nỗi lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất. Mặc dù vàng được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất tăng cao thường làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lãi này.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống còn 64,83 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 2,6% xuống 1.681,88 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 10/6, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 133,3-138,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 11/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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