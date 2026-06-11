Giá vàng giảm sâu hơn 3% trước những lo ngại về lãi suất

Giá vàng thế giới giảm hơn 3% trong phiên 10/6, khi những lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng tại Iran làm gia tăng những dự đoán về việc tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát.

Vào lúc 1 giờ 26 phút sáng ngày 11/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm 3,5% xuống còn 4.111,95 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 23/3. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 8 cũng khép phiên với mức giảm 3,6%, xuống còn 4.133,3 USD/ounce.

Tổng thống Donald Trump ngày 10/6 cho rằng Iran đã kéo dài thời gian đàm phán quá lâu và giờ đây sẽ phải trả giá. Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó khẳng định Mỹ sẽ tấn công Iran rất mạnh nếu không đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Iran phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào các căn cứ của Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain nhằm trả đũa các cuộc không kích của Mỹ vào các mục tiêu của Iran xung quanh eo biển Hormuz.

Vàng đã chịu áp lực kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2026, do giá dầu tăng vọt làm gia tăng nỗi lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất. Mặc dù vàng được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất tăng cao thường làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lãi này.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang dự đoán khoảng 67% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Bộ Lao động Mỹ ngày 10/4 cho biết Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi, không bao gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng, đã tăng 0,2% trong tháng 5 so với tháng trước đó, sau khi ghi nhận mức tăng 0,4% trong tháng 4. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, được công bố ngày 11/6, sẽ cung cấp thêm dữ liệu cho các nhà đầu tư để đánh giá rõ hơn về quan điểm chính sách tiền tệ của Fed.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống còn 64,83 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 2,6% xuống 1.681,88 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 10/6, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 133,30-138,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng chạm đáy 11 tuần trước khả năng lãi suất tiếp tục ở mức cao Vào lúc 13 giờ 58 ngày 10/6, giá vàng giao ngay giảm 1,3% xuống 4.206,08 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 23/3; giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng giảm xuống mức 4.228 USD/ounce.