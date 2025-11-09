Kinh tế

Giá vàng ngày 9/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (9/11) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng SJC bày bán tại Agribank Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Giá vàng thế giới tuần qua gần như không thay đổi so với mức đóng cửa cuối tuần trước, sau hai tuần giảm liên tiếp, khi đồng USD suy yếu và những bất ổn xung quanh việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn.

Kể từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 50% và đang trên đà đạt mức tăng hằng năm tốt nhất kể từ năm 1979.

Chốt phiên cuối tuần 7/11, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.005,21 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2025 của Mỹ tăng 0,5% lên 4.009,80 USD/ounce.

Ngân hàng Commerzbank cho rằng dù những sóng gió trong chính sách thương mại đã lắng dịu phần nào, các xung đột vẫn chưa được giải quyết. Do đó, vàng có thể vẫn được ưa chuộng như một kênh trú ẩn an toàn.

Tại Việt Nam, sáng 9/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 9/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

0911-vang-sjc.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

0911-vang-phu-quy.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

0811-gia-vang-doji.png
(Vietnam+)
