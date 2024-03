Hà Nam khắc phục hơn 40 'điểm đen' về tai nạn giao thông

Thời gian qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các ngành liên quan quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ xóa các “điểm đen," điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông ở Hà Nam. (Ảnh minh họa: Công an tỉnh Hà Nam)

Hà Nam đang đầu tư mạnh mẽ vào phát triển hạ tầng giao thông nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Song, với nguồn lực còn hạn chế, nhiều tuyến đường quan trọng đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa đồng bộ về hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông cộng với những bất cập về tổ chức dẫn đến việc hình thành những "điểm đen," điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Qua rà soát, trên địa bàn toàn tỉnh có 68 điểm nguy hiểm, điểm bất cập về tổ chức giao thông.

Ban An toàn Giao thông tỉnh đã có văn bản kiến nghị các ngành chức năng, đơn vị, chủ đầu tư khắc phục những bất cập, tồn tại, hoàn thiện hạ tầng còn thiếu trên các tuyến đường như: bổ sung biển cảnh báo giao thông tại các vị trí xung yếu, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường...

Đến nay, các ngành chức năng, đơn vị, chủ đầu tư đã khắc phục được hơn 40 “điểm đen” tai nạn giao thông như: nút giao Quốc lộ 21 (km 123+400) và Quốc lộ 21B (km 66+500); xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao giữa đường Lê Công Thanh với ĐT493 (km 9+050), ĐT493B (km 6+150); xử lý, cải thiện tình hình trật tự an toàn giao thông khu vực nút giao giữa Quốc lộ 38 với ĐH02 tại km 89+250...

Điểm giao cắt của tuyến đường nối hai Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Pháp Vân-Cầu Giẽ với đường trục xã thuộc địa bàn xã Bình Nghĩa (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) vừa được các cơ quan chức năng lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Nút giao này từng là “điểm đen” nhức nhối, là nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi đi qua đây, nhất là học sinh giờ tan trường.

Chị Trịnh Thị Hương (người dân Thôn 2, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục) chia sẻ: “Trước đây không có đèn giao thông, tôi đi qua đây cũng thấy sợ. Tôi đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại nút giao cắt này."

Ông Phạm Quyết Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục cho biết từ khi có tín hiệu đèn giao thông, việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh của hai trường bên cạnh tuyến đường này được đảm bảo. Đây cũng là sự mong mỏi của nhân dân trong xã.

Gầm cầu nút giao Vực Vòng trên tuyến Quốc lộ 38 (địa phận phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên) là khu vực giao cắt phức tạp, có nhiều nhánh đường với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm. Nút giao đang được tổ chức giao thông dạng vòng xuyến với nhiều hướng lưu thông.

Cục Đường bộ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Ban An toàn Giao thông, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh Hà Nam và Tổng Công ty Đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng các đơn vị có liên quan kiểm tra hiện trạng và đã cắm bổ sung một số biển báo, sơn sửa lại vạch sơn, đồng thời hoàn thiện việc điều chỉnh giao thông theo hướng đồng bộ, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2024.

Ông Nguyễn Quang Tuyển, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Hà Nam, cho biết Ban An toàn Giao thông tỉnh tăng cường đôn đốc các đơn vị, nhất là Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an tỉnh, Ban An toàn Giao thông các huyện, thành phố, thị xã tiến hành rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn trên địa bàn.

Trước mắt, các đơn vị xử lý kịp thời những tổ chức bất cập về giao thông, tăng cường vạch sơn, gờ giảm tốc, biển báo, cảnh báo những điểm hay xảy ra tai nạn trên địa bàn.

Cùng với đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh kiến nghị các cấp có thẩm quyền, nhất là trên các tuyến quốc lộ thuộc quản lý của Cục Giao thông Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải có kế hoạch để kịp thời xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông./.

