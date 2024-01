Hà Nội: Công nhân, lao động hăng say làm việc trong tháng đầu của Năm Mới 2024

Dù đã cận Tết nhưng không khí làm việc trên các công trường, phân xưởng tại Hà Nội vẫn hối hả, hăng say với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị ngay từ tháng đầu của năm mới 2024.

Công nhân Công ty TNHH hệ thống dây Sumi-Hanel (Hà Nội) hăng say làm việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới. (Ảnh: TTXVN phát

Những ngày này, mặc dù thời tiết chuyển rét sâu, nhiệt độ dưới 10 độ C nhưng trên khắp các ngả đường hay trong từng phân xưởng, nhà máy trên địa bàn Hà Nội, những người công nhân, lao động vẫn nỗ lực, miệt mài, hăng say làm việc ngày đêm; phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2024, chào đón Xuân về vui tươi và đầm ấm.

Nỗ lực lao động trên các công trường

Theo ghi nhận của phóng viên, tại công trình thi công hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng, các cán bộ, công nhân của hai nhà thầu (Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3) đang hối hả làm việc, tất cả vì mục tiêu chung là phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào quý 2/2025.

Đến thời điểm này, dự án hoàn thành 9 đốt hầm hở, 1 đốt hầm kín, đang triển khai xén vỉa hè trên đường Kim Đồng để kịp thời hoàn thành phân luồng vào đầu năm 2024, tiến tới triển khai móng cọc bê tông phục vụ thi công các đốt hầm phía đường Kim Đồng…

Dù thời tiết vô cùng khắc nghiệt nhưng đội ngũ công nhân cùng cán bộ kỹ thuật Tổng công ty Handico vẫn hăng say làm việc, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Hiện nay, các nhà thầu đã bắt đầu tăng ca làm việc, tăng cường nhân lực, máy móc thi công liên tục để kịp tiến độ được giao. Bất chấp thời tiết rét như "cắt da, cắt thịt" của đợt rét đậm, rét hại kéo dài này, anh Nguyễn Văn Nam vẫn tập trung cao độ với công việc mỗi ngày. Ngay từ tuần đầu tiên của năm mới, anh Nam cùng nhiều công nhân khác luôn có mặt tại công trường, làm liên tục 3 ca/ngày từ sáng sớm đến khuya muộn.

"Không khí lao động khẩn trương đã giúp chúng tôi có thêm động lực tinh thần để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Thời gian này, chúng tôi đang cố gắng làm việc để không chậm tiến độ, mong sao đến gần Tết Nguyên đán được về nhà vui Xuân, đón Tết, sum họp với gia đình," anh Nam chia sẻ.

Hầm chui Giải Phóng-Kim Đồng là công trình trọng điểm của Hà Nội giai đoạn 2021- 2025 nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giữa vành đai 2,5 với đường Giải Phóng, từng bước hoàn chỉnh tuyến vành đai 2,5 theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo giao thông thông suốt qua ga hàng hóa Giáp Bát.

Không khí lao động hứng khởi cũng được ghi nhận trên Dự án mở rộng đường Âu Cơ- Nghi Tàm, dài 3,7km (từ nút giao Khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân) với tổng mức đầu tư 815 tỷ đồng. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giải tỏa ùn tắc, bảo đảm giao thông kết nối trung tâm Hà Nội với cửa ngõ Hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, công tác thi công đang được triển khai gấp rút, công nhân thực hiện thi công ngày 3 ca liên tục không ngừng nghỉ.

Trước mắt, nhà thầu phải thi công đảm bảo an toàn, khắc phục các bất cập do quá trình thực hiện dự án. Chủ đầu tư cam kết từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ hoàn thành khoảng 1km (gồm 300m từ khách sạn Thắng Lợi đến đường Xuân Diệu và 700m từ đường Lạc Long Quân đến nút giao cầu Nhật Tân); đồng thời, phấn đấu hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6/2024.

Tại công trường Dự án Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở tại ô đất 3.10 Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân) do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) làm chủ đầu tư, mặc dù thời tiết vô cùng khắc nghiệt vừa mưa gió lẫn rét buốt, lại làm việc trên công trình cao tầng, hàng chục công nhân cùng cán bộ kỹ thuật vẫn nỗ lực, hăng say lao động không quản ngại mưa rét.

Tổng Giám đốc HANDICO Phạm Tiến Đức cho biết với định hướng phát triển hoạt động kinh doanh đa ngành, nghề mà sản phẩm mũi nhọn là đầu tư kinh doanh phát triển nhà và đô thị, năm 2024, Tổng Công ty quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như: đạt 225.000m2 sàn xây dựng, nộp ngân sách 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận 1.200 tỷ đồng, thu nhập bình quân hơn 8 triệu đồng/người/tháng…

Năm 2023, Tổng Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính các đơn vị cơ bản ổn định. Tại Dự án xây dựng hai đơn nguyên cầu đô thị và tổ chức giao thông nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy), đơn vị thi công nỗ lực triển khai các hạng mục. Ai cũng hối hả làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kỳ vọng dự án đưa vào sử dụng sẽ tăng năng lực giao thông qua nút giao Mai Dịch.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long - Bộ Giao thông Vận tải, đến nay, tiến độ thi công dự án đạt hơn 64%, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Khoảng 100 công nhân (thuộc hai nhà thầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng TOKYU và Tập đoàn TAISEI) chia thành các kíp nhỏ tham gia xây dựng liên tục cả ngày lẫn đêm.

Chủ đầu tư dự án chỉ đạo đơn vị tư vấn, nhà thầu tập trung triển khai đồng bộ các hạng mục, đặc biệt tiến độ đắp đường đầu cầu; huy động thêm lao động trên công trường nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.Tết Nguyên đán 2024 đã cận kề.

Thời điểm này, trên các ngõ phố Hà Nội, khối lượng rác thải phát sinh tăng đột biến, công việc của các công nhân vệ sinh môi trường sẽ vất vả hơn nhiều. Song, với trách nhiệm của mình, những người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) không ngại khó, ngại khổ, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, giữ sạch đẹp địa bàn quản lý, phục vụ nhân dân đón Xuân mới vui tươi, đầm ấm.

Công ty yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, phương tiện tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, phố, ngõ xóm, khu dân cư; đặc biệt tập trung tại các khu vực trọng điểm: Xung quanh Quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân vui Xuân mới…

Hăng say sản xuất trong từng phân xưởng

Không chỉ tấp nập ngoài công trường, không khí thi đua lao động sản xuất ở từng phân xưởng, nhà máy cũng trở nên hối hả, sôi nổi hơn bao giờ hết.

Công nhân lao động Thủ đô nỗ lực, miệt mài làm việc ngày đêm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ quý 1/2024. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Tâm trạng chung của công nhân lao động là tập trung cao độ cho công việc để đạt năng suất, chất lượng cao nhất, từng bước vượt qua khó khăn vì sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp; đặc biệt, tạo khí thế phấn khởi chào năm mới, mong được đón Tết cổ truyền vui tươi, ấm cúng và đủ đầy.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn hệ thống dây Sumi-Hanel (Khu Công nghiệp Sài Đồng B, quận Long Biên), hàng trăm lao động đang tập trung chạy máy, lắp ráp, sản xuất mạng dây điện và điện tử.

Nhiều công nhân đi làm từ sáng sớm nhưng tối muộn mới ra về cho dù trời giá rét.Chị Trần Thu Hà, công nhân của Công ty cho biết dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, chúng tôi đều ở lại Công ty làm việc, một phần vì muốn tiết kiệm tiền để Tết Nguyên đán về quê. Hơn nữa, ai cũng muốn làm tăng ca để có thêm thu nhập, không ngại khó khăn, ngại khổ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất được giao.

"Dịp Tết này, công nhân như chúng tôi ai cũng mong muốn được lãnh đạo công ty, Công đoàn các cấp quan tâm, có tiền thưởng để mua sắm tươm tất cho gia đình, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ thêm ấm lòng," chị Hà tâm sự.

Tại Công ty Cổ phần TOMECO An Khang trên địa bàn huyện Quốc Oai, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra rất tập trung và khẩn trương. Ngay từ những ngày đầu của năm mới 2024, người lao động đã bắt tay vào làm việc với tinh thần hăng say, nghiêm túc, ai cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Đại diện Công ty TOMECO An Khang cho biết năm 2023, mặc dù sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn, song Công ty vẫn luôn đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động.

Công ty quan tâm, tạo môi trường làm việc ổn định, hài hòa nhằm gắn kết với người lao động về cả vật chất lẫn tinh thần. Những ngày này, cùng với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ sản xuất, Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty đang tính các mức thưởng Tết hợp lý để động viên cán bộ, người lao động, giúp họ thêm cống hiến, gắn bó hơn với doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, năm nay, Công ty TOMECO An Khang sẽ phát triển đa dạng các sản phẩm, đảm bảo chất lượng, có thể thay thế được các mặt hàng nhập khẩu và cạnh tranh xuất khẩu ra nhiều thị trường trên thế giới.

Công ty sẽ không ngừng nâng cao chất lượng, tiên phong cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ thông minh, phù hợp với xu hướng phát triển./.