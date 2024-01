Hà Nội: Khởi tố đối tượng ném chất bẩn vào nhà Chủ tịch UBND xã

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản nhà Chủ tịch UBND xã Minh Phú.

Hai đối tượng bị bắt giữ. (TTXVN phát)

Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến nhóm đối tượng ném chất bẩn vào nhà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội), đơn vị đã điều tra, làm rõ danh tính và bắt 2 đối tượng là Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) và Hà Công Vinh (sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xã Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Hoàng và Hà Công Vinh để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, nhà của Nguyễn Đức Hoàng thuộc diện bị cưỡng chế do xây dựng trái phép trên địa bàn xã Minh Phú. Do bực tức vì phải tháo dỡ công trình, Hoàng đã nảy sinh ý định trả thù Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú.

Sau đó, Hoàng đã bàn bạc với Vinh ném chất bẩn vào nhà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú để đe dọa, cảnh cáo.

Hoàng đi mua khoảng 10 chai mắm tôm trộn vào dầu thải và sơn tạo thành chất bẩn. Đến khoảng 1 giờ ngày 11/5/2023, các đối tượng ném chất bẩn vào cổng, tường, sân nhà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú.

Tổng giá trị thiệt hại tài sản khoảng 15 triệu đồng. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

