Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện văn hóa-nghệ thuật nhân kỷ niệm ngày lễ lớn

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), các đơn vị nghệ thuật triển khai nhiều hoạt động nhằm đưa nghệ thuật chuyên nghiệp đến gần hơn với công chúng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày lễ lớn của đất nước.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, tối 19/8, các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở tổ chức 6 buổi biểu diễn tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long thực hiện chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại phường Cầu Giấy; Nhà hát Múa Rối Thăng Long tổ chức biểu diễn tại xã Ngọc Hồi; Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội biểu diễn tại xã Quang Minh; Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn tại xã Bình Minh; Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại xã Hát Môn và Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức biểu diễn tại xã Ba Vì.

Các chương trình nghệ thuật được dàn dựng với nội dung tập trung tuyên truyền truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và Thủ đô Hà Nội, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân nhân dịp ngày lễ lớn của đất nước.

Tiếp nối các hoạt động biểu diễn kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức 7 buổi biểu diễn nhân dịp 81 năm Quốc khánh 2/9, phục vụ Nhân dân và du khách tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Các sự kiện văn hóa tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thành phố; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa. (Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN)

Trong đó, tối 28/8, Trung tâm Văn hóa và Thư viện tổ chức biểu diễn tại xã Hòa Lạc. Tối 1/9, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long thực hiện chương trình nghệ thuật tại xã Đan Phượng; Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội tổ chức biểu diễn tại xã Minh Châu.

Đặc biệt, tối 2/9, Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm.

Cũng trong tối ngày 2/9, Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tại xã Phúc Sơn; Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại xã Bát Tràng; Nhà hát Múa Rối Thăng Long tổ chức chương trình nghệ thuật tại xã Đại Xuyên.

Các chương trình được xây dựng đa dạng về loại hình nghệ thuật, phát huy thế mạnh của từng đơn vị, kết hợp giữa các tiết mục nghệ thuật truyền thống và hiện đại, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của Nhân dân.

Cùng với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, từ ngày 19/8 đến 5/9, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” tại Nhà tù Hỏa Lò, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Trưng bày tôn vinh những cống hiến, hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; lan tỏa những giá trị về tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay, tiếp nối truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân./.

Xúc động chuyện về các chiến sỹ công an tại trưng bày "Tâm son, chí thép" Sự kiện mang đến nhiều điểm nhấn về bản lĩnh kiên cường của những người đã đặt viên gạch đầu tiên, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam như các đồng chí: Trần Bình, Mai Chí Thọ, Trần Quốc Hoàn...