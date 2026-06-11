Hải Phòng: Đưa bác sỹ giỏi về cơ sở, nâng chất lượng y tế tuyến đầu

Triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Hải Phòng đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống y tế cơ sở.

Việc tăng cường kết nối giữa các bệnh viện tuyến trên với trạm y tế xã, phường không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế tuyến đầu mà còn từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn, tạo niềm tin để người dân lựa chọn khám, chữa bệnh ngay tại địa phương.

Đưa dịch vụ y tế chất lượng về cơ sở

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và giảm tải cho các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên. Đây cũng là định hướng đang được Hải Phòng tập trung triển khai thông qua nhiều chương trình hợp tác chuyên môn giữa các bệnh viện và chính quyền địa phương.

Là bệnh viện chuyên khoa hạng 1, tuyến cuối của thành phố trong lĩnh vực nhãn khoa, Bệnh viện Mắt Hải Phòng hiện có 11 khoa, phòng chức năng với tổng số 144 viên chức, người lao động.

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cùng Chương trình hành động của thành phố về chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Bệnh viện Mắt Hải Phòng và Ủy ban Nhân dân xã Tiên Minh đã ký kết chương trình hợp tác về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe mắt toàn diện cho cộng đồng giai đoạn 2026-2030.

Trạm y tế phường Lê Thanh Nghị triển khai khám sức khỏe cho người cao tuổi tháng 6/2026. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Phát huy vai trò là đơn vị chuyên khoa đầu ngành của thành phố trong lĩnh vực nhãn khoa và chăm sóc sức khỏe mắt cộng đồng, bệnh viện sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động trọng tâm tại địa phương như tổ chức khám sàng lọc định kỳ các bệnh lý về mắt; tư vấn, truyền thông nâng cao nhận thức chăm sóc mắt; hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở; phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý nguy hiểm có nguy cơ gây suy giảm thị lực.

Ngay trong tháng 5/2026, chương trình khám sàng lọc cho người dân địa phương đã được triển khai. Đội ngũ y, bác sỹ có trình độ chuyên môn cao cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại của bệnh viện đã trực tiếp thực hiện thăm khám, đo thị lực, tư vấn và sàng lọc các bệnh lý thường gặp như đục thủy tinh thể, mộng mắt, glôcôm, tật khúc xạ và nhiều bệnh lý khác về mắt.

Không chỉ chú trọng hoạt động khám, chữa bệnh, Bệnh viện Mắt Hải Phòng còn tích cực nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế tuyến cơ sở. Cuối tháng 5/2026, bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm Y tế An Lão và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức tập huấn cho gần 200 cán bộ y tế là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng thuộc Trung tâm Y tế An Lão và các trạm y tế xã An Lão, An Hưng, An Quang, An Trường, An Khánh.

Theo Bác sỹ Chuyên khoa 2 Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hải Phòng, Phó Trưởng Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, các bệnh lý về mắt nếu được phát hiện sớm và xử trí kịp thời sẽ góp phần hạn chế nguy cơ suy giảm thị lực, giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Nội dung tập huấn không chỉ giúp nâng cao năng lực phát hiện sớm, chẩn đoán và xử trí ban đầu các bệnh lý thường gặp mà còn góp phần tăng cường hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ tuyến đầu.

Cùng với đó, Bệnh viện Kiến An và Ủy ban Nhân dân xã Kiến Hải vừa ký kết chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2026-2030 nhằm đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn.

Bệnh viện Kiến An cam kết hỗ trợ toàn diện cho Trạm Y tế xã Kiến Hải thông qua các hoạt động hội chẩn, cấp cứu, chuyển tuyến, đào tạo và cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ y tế cơ sở.

Nhiều hoạt động trọng tâm sẽ được hai bên phối hợp như khám sức khỏe toàn dân, xây dựng và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, tư vấn và sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật, hỗ trợ chuyên môn, triển khai khám chữa bệnh từ xa.

Phường Lê Thanh Nghị sau sáp nhập có dân số trên 81.500 người. Bác sỹ Nguyễn Hữu Tường, Phụ trách trạm y tế phường Lê Thanh Nghị cho biết, sau khi hoạt động theo mô hình mới phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, trạm y tế xã, phường được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thời gian qua, đơn vị cũng được sự quan tâm hỗ trợ các hoạt động chuyên môn từ những bệnh viện lớn, trong đó có Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trung tâm Y tế Hải Dương để triển khai hiệu quả các chương trình khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe cho người dân.

Nâng cao chất lượng đội ngũ y tế tuyến đầu

Theo các chuyên gia y tế, việc tăng cường hỗ trợ chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong củng cố năng lực hoạt động của các trạm y tế. Thông qua các chương trình đào tạo, hướng dẫn chuyên môn và cập nhật kiến thức y khoa mới, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở sẽ từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng khám chữa bệnh và khả năng xử trí các bệnh lý thường gặp ngay từ tuyến đầu.

Đồng thời, việc nâng cao năng lực cho y tế cơ sở cũng góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính và tư vấn sức khỏe một cách kịp thời, thuận tiện và hiệu quả hơn.

Y tế cơ sở giữ vai trò then chốt trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm nhiệm chức năng khám, chữa bệnh ban đầu, quản lý sức khỏe cộng đồng, triển khai công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, quản lý các bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Chính vì vậy, việc củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của các trạm y tế cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Trạm y tế phường Lê Thanh Nghị triển khai khám sức khỏe cho người cao tuổi tháng 6/2026. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Xã An Thành có dân số khoảng 29.000 người. Tuy nhiên, hiện nay Trạm Y tế xã mới có 10 biên chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực theo đề án vị trí việc làm được tạm giao.

Theo Bí thư Đảng ủy xã An Thành Trần Văn Hưng, người dân địa phương rất kỳ vọng cơ sở vật chất của trạm y tế sẽ tiếp tục được đầu tư khang trang hơn, được bổ sung thêm các trang thiết bị hiện đại để có thể khám, chữa bệnh ngay tại cơ sở.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định mới và khẳng định vai trò của trạm y tế cấp xã trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, cần có sự đầu tư đồng bộ về nguồn nhân lực chất lượng cao, trang thiết bị hiện đại và cơ sở vật chất tương xứng.

Đây là điều kiện quan trọng để đáp ứng kỳ vọng của người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương; đồng thời giảm thời gian, chi phí đi lại và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Chung quan điểm này, Bác sỹ Nguyễn Hữu Tường, Phụ trách Trạm Y tế phường Lê Thanh Nghị cho rằng với nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW, các trạm y tế vẫn cần thêm nhiều sự hỗ trợ, đặc biệt trong giai đoạn trước mắt cần tập trung nguồn lực để triển khai khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân, ưu tiên người cao tuổi và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

“Đây là chủ trương rất nhân văn của Đảng và Nhà nước. Với vai trò là cơ sở y tế tuyến đầu, chúng tôi luôn nỗ lực để triển khai tốt nhất nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trên địa bàn phường hiện có khoảng 15.000 người cao tuổi cùng số lượng lớn học sinh các cấp, đối tượng chính sách và người khuyết tật. Đây là áp lực không nhỏ đối với đội ngũ y tế cơ sở. Chúng tôi mong ngành y tế tiếp tục nghiên cứu, ban hành các hướng dẫn phù hợp với thực tiễn địa phương; đồng thời huy động hiệu quả sự tham gia của các cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện để cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân,” bác sỹ Nguyễn Hữu Tường chia sẻ.

Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 90% trạm y tế cấp xã đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 100% trạm y tế cấp xã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã; được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thành phố cũng phấn đấu đến năm 2027, mỗi trạm y tế có ít nhất từ 4-5 bác sỹ và tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã đạt trên 20%.

Mới đây, sau khi kiểm tra tình hình hoạt động tại Trung tâm Y tế Tiên Lãng và một số trạm y tế xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Vũ Tiến Phụng đã yêu cầu Sở Y tế nghiên cứu phương án tăng cường các y, bác sĩ có chuyên môn cao hỗ trợ, “cầm tay chỉ việc” cho đội ngũ y tế cơ sở.

Về lâu dài, thành phố sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Lạng Sơn: Tháo gỡ khó khăn cho y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh Chính quyền tỉnh Lạng Sơn đang triển khai đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở tại những vùng khó khăn trên địa bàn.

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