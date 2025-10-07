Hải Phòng: Tạm dừng tổ chức khai hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc 2025 vì mưa bão

Tạm dừng tổ chức Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025, đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu tại cuộc họp ngày 7/10 về công tác tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025.

Tại cuộc họp này, sau khi nghe báo cáo của các thành viên Ban tổ chức, ý kiến của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu chỉ đạo, do điều kiện thời tiết bất khả kháng, mưa và lũ lụt kéo dài ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Ban Tổ chức thống nhất đưa ra quyết định tạm dừng tổ chức Lễ tưởng niệm và khai hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc trên.

Theo kế hoạch dự kiến, Lễ tưởng niệm và khai hội sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 7/10 gắn với vinh danh quần thể di tích Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Việc tạm dừng tổ chức sự kiện sẽ được Ban tổ chức khẩn trương thông báo đến đến tất cả các đại biểu, khách mời. Đồng thời, Ban tổ chức xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm và khai hội trên cơ sở các nội dung thay đổi, phát sinh, các công việc cần thực hiện sau khi tạm dừng tổ chức sự kiện vào tối 7/10.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc 2025 diễn ra từ ngày 1-12/10 là sự kiện văn hóa-tâm linh lớn của thành phố Hải Phòng sau khi hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Năm nay, quy mô lễ hội được nâng tầm, mở rộng với chuỗi sự kiện hấp dẫn, mỗi ngày có từ 3-4 hoạt động, tạo nên không khí lễ hội sôi động, cuốn hút.

Không gian nghi lễ được mở rộng ra tận sông Lục Đầu, nơi in dấu hào khí chiến công oanh liệt của quân dân nhà Trần.

Nhiều hoạt động được tổ chức trong đó có chương trình nghệ thuật đặc biệt với tên gọi “Hải Phòng-Tinh hoa miền di sản” được dàn dựng công phu, kết hợp giữa ca, múa, nhạc và công nghệ trình chiếu 3D mapping hiện đại.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại kéo dài 9 ngày giới thiệu và quảng bá những sản phẩm OCOP, ẩm thực, làng nghề truyền thống và các tour du lịch mới.

Dịp này, Hải Phòng cũng ra mắt những sản phẩm du lịch mới là các tour “Một hành trình 5 điểm đến di sản thế giới,” “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm,” “Khám phá di sản Côn Sơn-Kiếp Bạc.”

Với chuỗi hoạt động phong phú, quy mô lớn nhất từ trước tới nay, Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025 không chỉ giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, mà còn trở thành một sản phẩm văn hóa mang tầm vóc quốc tế./.

