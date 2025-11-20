Thế giới

Hàn Quốc: 6 người bất tỉnh do hít phải khí độc tại nhà máy thép Pohang

Nhà chức trách cho biết 6 người, gồm nhân viên vệ sinh và lính cứu hỏa nội bộ, đã bất tỉnh khi dọn bùn ngoài nhà máy POSCO ở Pohang, nguyên nhân ban đầu nghi ngờ là do hít phải khí carbon monoxide.

Bích Liên
Nhà máy thép Pohang của POSCO. (Nguồn: Yonhap)

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết 6 người đã bất tỉnh do hít phải thứ có vẻ là khí độc tại nhà máy thép của công ty POSCO ở Pohang, cách thủ đô Seoul 262km về phía Đông Nam.

Vụ việc xảy ra vào 13h30 ngày 20/11, giờ địa phương, khi các nhân viên vệ sinh và nhân viên POSCO đang loại bỏ bùn bên ngoài nhà máy.

Cảnh sát cho biết 6 nạn nhân gồm 2 nhân viên vệ sinh và 4 lính cứu hỏa nội bộ của POSCO.

Hai nhân viên vệ sinh đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng ngừng tim.

Hiện chưa thể xác định chính xác diễn biến vụ tai nạn và mức độ thiệt hại. Nhà chức trách cho rằng ngộ độc khí carbon monoxide có thể là nguyên nhân.

Trước đó 2 tuần, tại nhà máy này cũng xảy ra vụ rò rỉ hóa chất từ đường ống bị hư hỏng khiến 1 công nhân thiệt mạng và 3 người bị bỏng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hàn Quốc #ngộ độc #khí carbon monoxide #khí độc #nạn nhân Hàn Quốc
