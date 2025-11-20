Đời sống

4 thành viên trong gia đình tử vong nghi do ngộ độc hóa chất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hai trẻ em trong gia đình này đã tử vong vào ngày 13/11, một ngày sau đến lượt người mẹ mất, còn người cha được điều trị tại bệnh viện đến ngày 17/11 nhưng cũng không qua khỏi.

Thu Hằng
(Nguồn: AA)
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 4 thành viên trong một gia đình người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã tử vong khi du lịch tại Istanbul có thể do ngộ độc hóa chất.
Gia đình trên lưu trú tại một khách sạn ở khu phố lịch sử Fatih.

Trước khi ốm nặng, họ từng ăn tại một số quán ăn đường phố nổi tiếng ở khu ven sông Ortakoy, Besiktas. Điều này làm dấy lên nghi vấn về ngộ độc thực phẩm, nhưng khả năng này được đánh giá thấp hơn.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, báo cáo pháp y cho thấy căn phòng ở tầng trệt khách sạn nơi gia đình lưu trú đã được phun hóa chất để xử lý rệp giường. Loại hóa chất này có thể đã lan lên phòng tầng một thông qua lỗ thông hơi trong phòng tắm. Đây có thể là nguyên nhân khiến gia đình này bị ngộ độc hóa chất dẫn đến tử vong.

Hai trẻ em trong gia đình này đã tử vong vào ngày 13/11, một ngày sau đến lượt người mẹ mất. Người cha được điều trị tại bệnh viện đến ngày 17/11 nhưng cũng không qua khỏi.

Cuối tuần qua, khách sạn đã được sơ tán sau khi một số khách khác gặp vấn đề sức khỏe. Liên quan đến vụ việc, 11 người đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Istanbul là một trong những điểm du lịch được nhiều gia đình Đức yêu thích. Trong khi đó, cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ cũng là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngộ độc hóa chất #Tử vong #Nguyên nhân tử vong #Ngộ độc Thổ Nhĩ Kỳ
