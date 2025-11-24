Hàn Quốc cam kết nối lại đối thoại với Triều Tiên

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cảnh báo nguy cơ xảy ra va chạm bất ngờ với Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ liên Triều “cực kỳ thù địch,” nhấn mạnh Seoul phải kiên trì thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng để giảm căng thẳng.

Trên chuyến bay từ Johannesburg tới Ankara ngày 23/11 (giờ địa phương), ông Lee cho rằng nguy cơ va chạm tăng cao do các vụ binh sỹ Triều Tiên vượt qua Đường ranh giới quân sự (MDL) và việc Bình Nhưỡng dựng ba lớp hàng rào thép gai dọc đường phân giới.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cảnh báo khi mọi kênh liên lạc đều bị cắt đứt, nếu xảy ra sự cố, “không có cách nào để xử lý.”

Tổng thống Lee tái khẳng định Hàn Quốc không theo đuổi “thống nhất bằng cách hòa tan,” và mục tiêu thống nhất chỉ có thể được thảo luận sau khi đối thoại và chung sống hòa bình được thiết lập.

Về khả năng điều chỉnh tập trận chung Hàn-Mỹ, ông cho biết còn quá sớm để kết luận, gọi đây là vấn đề “nhạy cảm nhất” với Triều Tiên, đồng thời lưu ý mọi quyết định phải tùy thuộc tình hình.

Đối với quan hệ với Trung Quốc, ông Lee nhấn mạnh nguyên tắc duy trì liên minh Hàn-Mỹ trong khi quản lý ổn định quan hệ với Bắc Kinh dựa trên “ngoại giao thực dụng vì lợi ích quốc gia.”

Ông Lee xác nhận đã gặp riêng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 để ngăn ngừa hiểu lầm, khẳng định không có rủi ro mới trong quan hệ với hai nước này, dù triển vọng hội nghị thượng đỉnh ba bên Hàn-Trung-Nhật vẫn còn mờ mịt./.

