Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác về đường sắt đô thị với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 26/11, Ủy ban Giao thông đô thị khu vực thủ đô thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc cho biết Phái đoàn Hỗ trợ các dự án đường sắt đô thị của Hàn Quốc đang trong chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 25~28/11.

Phái đoàn do Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến đường sắt đô thị Hàn Quốc Kim Yong Seok dẫn đầu, sẽ tiến hành các cuộc họp song phương với Bộ Xây dựng Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Phái đoàn sẽ tổ chức "Diễn đàn Hợp tác Đường sắt đô thị Hàn Quốc-Việt Nam" nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc thâm nhập thị trường Việt Nam.

Theo kế hoạch, phái đoàn Hàn Quốc dự kiến sẽ gặp các quan chức chủ chốt của Việt Nam trong đó có Thứ trưởng Bộ Xây dựng, để giới thiệu kinh nghiệm tự chủ về công nghệ và các phương án hợp tác kinh doanh đường sắt đô thị của Hàn Quốc.

Cùng với đó, dựa trên quá trình vận hành và phát triển đường sắt đô thị đã được tích lũy trong suốt 51 năm qua, hai bên sẽ tìm kiếm các phương án hợp tác để Việt Nam xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và chiến lược phát triển đường sắt đô thị.

Tại cuộc họp song phương với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các thông tin cụ thể về dự án cũng sẽ được chia sẻ, bao gồm quy hoạch tổng thể đường sắt đô thị và kế hoạch đấu thầu thi công chính thức các tuyến số 2, 3 và 5.

Diễn đàn Hợp tác Đường sắt đô thị Hàn Quốc-Việt Nam dự kiến sẽ có sự tham dự của hơn 100 quan chức từ các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, để thảo luận về hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chính sách, hợp tác kỹ thuật, đấu thầu dự án và đào tạo nhân lực vận hành.

Tại Diễn đàn này, các tổ chức chủ chốt của Hàn Quốc như Viện Nghiên cứu công nghệ đường sắt Hàn Quốc, Tổng công ty Vận tải Seoul/Busan, Tổng công ty Đường sắt Quốc gia và KORAIL dự kiến sẽ đề xuất các hệ thống công nghệ, bí quyết vận hành và mô hình hợp tác tùy chỉnh phù hợp với điều kiện địa phương.

Ngoài ra, Phái đoàn cũng sẽ đến thăm công trường Tuyến số 3 Hà Nội do Hyundai Engineering & Construction thi công để lắng nghe ý kiến tại chỗ và tìm kiếm phương án mở rộng kinh doanh cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Ông Kim Yong Seok cho biết cho biết Ủy ban Xúc tiến đường sắt đô thị Hàn Quốc đang nỗ lực kết nối tạo đà cho các doanh nghiệp nước này thâm nhập khu vực Đông Nam Á thông qua hợp tác trọn gói, liên kết từ tiêu chuẩn, vận hành, công nghệ đến đào tạo nhân lực đường sắt đô thị./.

