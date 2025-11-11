Khẩn trương điều tra nguyên nhân hai phụ nữ tử vong tại đìa nuôi tôm

Chiều 11/11, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc phát hiện thi thể của hai phụ nữ tại khu vực đìa nuôi tôm gần cầu Long Hồ, phường Bắc Cam Ranh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc đến đìa nuôi tôm, người dân địa phương phát hiện hai thi thể phụ nữ nằm bất động dưới nước và lập tức trình báo chính quyền.

Nhận được tin báo, Công an phường Bắc Cam Ranh đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp điều tra.

Bước đầu xác định danh tính hai nạn nhân là bà Nguyễn Thị L (sinh năm 1969, trú tại tổ dân phố Nghĩa Phú, phường Bắc Cam Ranh) và em gái Nguyễn Thị L (sinh năm 1972, trú tại tổ dân phố Hòa Do 7, cùng phường).

Hai chị em được cho là đã đến khu vực đìa từ sớm để đánh cá, bắt ốc. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tử vong hiện chưa được xác định.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc./.

