Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia VCCI: Động lực phát triển kinh tế tư nhân

Tối ngày 19/8, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chính thức ra mắt Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia VCCI, nhằm thiết lập kênh tương tác tập hợp và liên kết cộng đồng doanh nhân khởi nghiệp.

Tham dự và chỉ đạo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, nhấn mạnh việc thành lập Hội đồng là bước đi thiết thực, tiếp nối hơn 20 năm VCCI đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp, đồng thời tạo nền tảng để tập hợp, liên kết và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia tư vấn, phản biện chính sách trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng chia sẻ đất nước đang đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và tính tự chủ của nền kinh tế. Trong tiến trình đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Định hướng này đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 cả nước phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10-12%/năm và đóng góp khoảng 55-58% GDP quốc gia. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Chính phủ đã hoàn thiện hàng loạt cơ chế hỗ trợ thông qua các Nghị định số 210, 264 và 268 nhằm khơi thông nguồn vốn đầu tư mạo hiểm và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc thành lập Hội đồng là bước đi thiết thực, tiếp nối hơn 20 năm VCCI đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp. (Ảnh: Vietnam+)

Để Hội đồng hoạt động thực chất, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị VCCI tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là trở thành kênh phản ánh tiếng nói chất lượng của cộng đồng khởi nghiệp, kịp thời nhận diện các điểm nghẽn về thể chế và thủ tục hành chính. Thứ hai là phát huy vai trò kết nối, hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo do doanh nghiệp dẫn dắt, vận động các tập đoàn lớn tham gia đặt hàng và cố vấn cho startup. Thứ ba là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển về quản trị, thương hiệu và thương mại hóa sản phẩm. Thứ tư là định hướng hoạt động khởi nghiệp vào các lĩnh vực chiến lược (như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ xanh và kinh tế tuần hoàn). Cuối cùng, Hội đồng cần tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, minh bạch và đo lường được kết quả đầu ra cụ thể cho doanh nghiệp.

Theo ban tổ chức, Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia VCCI là tổ chức hành động, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và lấy kết quả thực tiễn làm thước đo. Trong đó, Hội đồng sẽ kết nối và huy động các nguồn lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà đầu tư, tổ chức tài chính và các mạng lưới trong nước, quốc tế.

Cùng với đó, Hội đồng sẽ thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đi sâu vào hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ thương mại hóa sáng kiến, phát triển các mô hình kinh doanh mới và nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời, Hội đồng sẽ phát huy vai trò tham mưu, tư vấn và phản biện chính sách, chủ động tổng hợp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, kiến nghị tháo gỡ các điểm nghẽn, góp phần hoàn thiện môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở đó, hiệu quả hoạt động của Hội đồng sẽ được thể hiện bằng những kết quả cụ thể, đó là nguồn lực được kết nối, doanh nghiệp được hỗ trợ, sáng kiến được triển khai, những khó khăn và rào cản được kiến nghị tháo gỡ.

Chủ tịch VCCI chia sẻ sự ra đời của Hội đồng được kỳ vọng sẽ trở thành địa chỉ hội tụ sáng kiến, giúp startup Việt nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận tài sản trí tuệ và tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Ảnh: Vietnam+)

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, Phó giáo sư, tiến sỹ Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, cho biết hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc khi lần đầu lọt vào nhóm 50 quốc gia dẫn đầu thế giới theo báo cáo của StartupBlink năm 2026. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế về tính liên kết giữa các yếu tố cấu thành và số lượng các mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ thành công còn khiêm tốn. Do đó, sự ra đời của Hội đồng được kỳ vọng sẽ trở thành địa chỉ hội tụ sáng kiến, giúp startup Việt nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận tài sản trí tuệ và tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thay mặt Hội đồng, đại diện Ban lãnh đạo cam kết sẽ lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn và thị trường. Với uy tín và mạng lưới rộng khắp của VCCI, Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia đặt mục tiêu trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực, góp phần xây dựng một thế hệ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam lớn mạnh, có đủ năng lực làm chủ công nghệ và vươn tầm thị trường quốc tế trong tương lai./.

Thành lập các Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo TW về phát triển khoa học, công nghệ Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký ban hành Quyết định số 15-QĐ/BCĐTW về thành lập các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.