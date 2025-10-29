Khởi tố thêm 1 bị can trong vụ án Hoàng Hường

Ngày 29/10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 1 bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 62/QĐ-VPCQCSĐT ngày 1/10/2025.

Ngày 27/10, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Tường An, sinh năm 1993, trú tại: Phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can.

Cụ thể: Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hường (Chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường); Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (Nguyên Giám đốc Marketing Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Đầu tư KB) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường) nổi tiếng từ việc livestream bán hàng trực tuyến, giới thiệu sản phẩm chữa bệnh, sở hữu nhiều fanpage, kênh mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi.

Hoàng Hường có hệ sinh thái gồm nhiều công ty, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác./.

