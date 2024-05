Lâm Đồng: Cảnh báo thủ đoạn dùng thuốc hướng thần, gây ảo giác để lừa đảo

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can sử dụng phương thức lừa đảo mới - dùng thuốc hướng thần gây ảo giác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân ở 2 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng.

Tang vật thu giữ được trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phát cảnh báo về phương thức lừa đảo mới - dùng thuốc hướng thần gây ảo giác để lừa đảo những người có tiền.

Đây là thủ đoạn mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng và đang tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan.

Theo thông tin ban đầu, trong vụ việc trên, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, gồm Trần Vũ Huy, sinh năm 2000, trú tại thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; Trần Vũ Thành, sinh năm 1976, trú tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (là bố của Trần Vũ Huy); Phạm Văn Sinh, sinh năm 1980, trú tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Võ Minh Kha, sinh năm 1994, trú tại xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; Võ Duy Phương, sinh năm 1987, trú tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1995, trú tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Lê Thành Nghĩa, sinh năm 1996, trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và Nguyễn Trần Thanh Thuý, sinh năm 2003, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang truy tìm Đỗ Ngọc Quốc, sinh năm 1993, trú tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước và Thân Văn Cường, sinh năm 1980, trú tại xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Kết quả điều tra cho thấy đây là nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức. Chúng phân công Trần Vũ Huy, Trần Vũ Thành, Võ Minh Kha, Võ Duy Phương, Lê Thành Nghĩa và Nguyễn Trần Thanh Thúy làm nhiệm vụ tìm kiếm những người khá giả, nhất là đang kinh doanh bất động sản để tiếp cận.

Sau khi làm quen, các đối tượng mời nạn nhân đi xem đất cần mua bán rồi kiếm cớ rủ những người này ăn nhậu. Sau đó, nhóm của Trần Vũ Huy liền thông báo cho nhóm Phạm Văn Sinh, Thân Văn Cường, Nguyễn Văn Thành, Đỗ Ngọc Quốc, chuẩn bị sẵn thuốc hướng thần để “đánh thuốc” bị hại.

Tại buổi ăn nhậu, nhóm Sinh bí mật cho bị hại uống thuốc hướng thần khiến các nạn nhân bị kích thích, gây ảo giác mạnh, mất trí nhớ, mất kiểm soát hành vi tạm thời.

Khi thấy các bị hại đã ngấm thuốc, nhóm Huy và nhóm Sinh sẽ rủ đánh bài lá ăn tiền. Nạn nhân bị nhóm lừa đảo này điều khiển mọi hành vi mà bản thân không hề biết.

Trong lúc chơi bài, nhóm Huy và Sinh sử dụng thủ đoạn gian lận, rồi liên tục tăng số tiền cược lên cả trăm triệu đồng nhằm chiếm đoạt hết tiền của các nạn nhân trong thời gian ngắn.

Khi nạn nhân thua hết tiền mặt, nhóm này yêu cầu các nạn nhân chuyển khoản cho đến khi không còn tiền trong tài khoản. Cuối cùng, nhóm lừa đảo yêu cầu nạn nhân viết giấy nhận nợ với số tiền lớn.

Với thủ đoạn này, nhóm lừa đảo đã thực hiện 2 vụ chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân tại 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị ai là nạn nhân của nhóm lừa đảo này liên hệ với Đội điều tra án xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự để được giải quyết.

Cơ quan Công an cũng kêu gọi Đỗ Ngọc Quốc và Thân Văn Cường ra trình diện đầu thú để được hưởng khoan hồng./.

Kiên Giang: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng Từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2022, Trang (sinh năm 1986, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá) nhiều lần vay tiền của vợ chồng bà Q. với số tiền trên 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.