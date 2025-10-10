Lạng Sơn: Người dân vùng lũ giữ vững tinh thần sẻ chia

Mưa lũ kết hợp với nước trên các sông dâng cao vượt ngưỡng khiến nhiều xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như Thiện Tân, Yên Bình, Thất Khê, Tràng Định, Hữu Lũng, Vân Nham... chìm trong “biển nước.” Sau hơn 3 ngày, nhiều tuyến đường, thôn, bản ven sông, vùng trũng thấp ở các xã vẫn bị ngập. Đời sống, sinh hoạt, đi lại của nhân dân vô cùng khó khăn.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, nhà hảo tâm đang cùng nhau hướng về vùng lũ, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, không để ai bị đói, rét...

Tình người trong gian khó

Vân Nham là một trong những xã ngập sâu nhất tại tỉnh Lạng Sơn trong đợt này. Xã có 30 thôn, trên 4.300 hộ, với hơn 19.490 nhân khẩu. Trận lũ lụt lịch sử này đã có tới 14 thôn bị ngập sâu, cô lập, chia cắt. Đa số hộ dân ở trong các thôn bị ngập đều phải di dời khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại xã Vân Nham, con đường “huyết mạch,” Tỉnh lộ 242 đi vào xã thời điểm ngày 7 và 8/10, trung bình ngập khoảng 2m, có nơi ngập gần 3m. Đến chiều 10/10, một số đoạn vẫn ngập sâu. Nhiều thôn ven sông Trung, trũng thấp vẫn đang mênh mông nước. Phương tiện duy nhất để tiếp cận bà con là thuyền, bè.

Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và Ban Chỉ huy Quân sự cùng một số trường học, trạm xăng cũng ngập, nhất là mất điện diện rộng cả khu vực ngập lụt và không ngập. Nhiều nơi không có sóng điện thoại, mạng khiến việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ gặp không ít khó khăn.

Do nước lũ về nhanh, dâng cao, nhiều hộ dân không kịp trở tay. Các tài sản có giá trị ở trong nhà; lúa, hoa màu chuẩn bị thu hoạch ở ngoài đồng đều chìm trong nước lũ.

Dù chưa có thống kê thiệt hại về tài sản từ cơ quan chức năng xã Vân Nham nhưng chắc chắn rằng, ở 14 thôn bị ngập lụt, chia cắt, thiệt hại về tài sản là rất lớn. Nhiều hộ dân hiện chưa thể chủ động được bữa ăn, nguồn nước uống, nước sinh hoạt và tạm thời phải trông cậy vào lực lượng cứu trợ.

Nhà hàng Trà Linh ở xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn những ngày qua đã huy động toàn bộ nhân viên phối hợp với nhân dân địa phương tổ chức nấu mỗi ngày hơn 1.000 suất cơm phát miễn phí cho người dân vùng lũ. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Trong điều kiện thiếu thốn trăm bề nhưng tại các thôn bị ngập, bà con ở các khu dân vẫn thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Những gia đình có nhà cao tầng, còn phòng để cho những hộ có nhà bị ngập hoàn toàn, không có chỗ ở đến ở nhờ.

Đặc biệt, trong gian khó, hoạn nạn, tinh thần đoàn kết cộng đồng, sẻ chia lại được phát huy, nhân lên. Bà con vùng lũ nhường nhau từng hộp cơm, chai nước. Khi có đoàn cứu hộ đi qua, ai thiếu cái gì chỉ xin và nhận thứ đó. Những đồ dùng gia đình đang còn sẽ không lấy để dành mà nhường cho người khó khăn, có nhu cầu cấp thiết hơn.

Anh Dương Văn Tùng nhà ở thôn Đồng Khu, xã Vân Nham chia sẻ, năm nay 31 tuổi, anh chưa từng chứng kiến trận ngập lụt nào lớn như vậy. Bốn người trong gia đình anh chỉ kịp thu dọn được ít đồ dùng cá nhân, quần áo, còn lại ti vi, bàn ghế, máy móc... đều bị ngâm trong nước.

Từ tháng 7/2025 đến nay, trên địa bàn xã đã 2 lần xảy ra ngập úng nhưng không quá sâu và rút nhanh nên lần này người dân có phần bị bất ngờ và chủ quan.

Ông Dương Bá Ngọc ở thôn Bến Cát, xã Vân Nham buồn rầu kể: "Nước bắt đầu ngập vào nhà và nhanh chóng dâng cao lên tới hơn 2m từ ngày 7/10. Gần 3 tấn xi măng, các vật dụng của gia đình đều không kịp di chuyển. Mấy ngày rồi nước vẫn chưa rút nên số lương thực, thực phẩm dự trữ của gia đình đã cạn, phải xin nước uống, cơm, mì từ đoàn cứu trợ. Dù vậy, ông cũng như bà con ở đây vẫn giữ tinh thần sẻ chia, người thiếu ít nhường người thiếu nhiều. Ai thiếu cái gì thì xin cái đó, không xin thêm, xin để dành..."

Tinh thần vì dân phục vụ

Nhờ tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, vì dân của cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang địa phương mà những yêu cầu ứng cứu, trợ giúp của nhân dân cơ bản được đáp ứng kịp thời. Không ai phải chịu cảnh “màn trời, chiếu đất” trong những ngày mưa lũ vừa qua.

Những ngày qua, lực lượng cứu hộ tại chỗ đã dồn toàn lực, ngâm mình trong nước lũ suốt ngày để mang thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm cho bà con. Nhà của một số cán bộ chiến sỹ ngập song ngay khi thu xếp chỗ ở cho người thân đã lập tức cùng đồng đội đi ứng cứu nhân dân.

Vận chuyển hàng hóa bằng thuyền đến các thôn bị ngập sâu ở xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ngâm mình trong nước lũ liên tiếp mấy ngày qua để chuyển hàng cứu trợ cho nhân dân khiến anh Chu Văn Bình, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vân Nham có triệu chứng bị cảm cúm nhưng anh vẫn không nghỉ, tiếp tục cùng đồng đội đi từng ngõ, đến từng nhà dân phát hàng cứu trợ, những mong không ai bị bỏ bữa, đói khát.

Anh Bình cho biết, hiện toàn bộ lực lượng quân sự, dân quân, công an xã dồn toàn lực thực hiện nhiệm vụ cứu trợ cho nhân dân. Hiện có nhiều đoàn cứu trợ đang hướng về vùng lũ Vân Nham.

Cán bộ đơn vị phối hợp với các lực lượng sẽ chuyển toàn bộ hàng hóa, nhu yếu phẩm đến tay người dân nhanh nhất. Khi nước rút, đơn vị tiếp tục giúp nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tái thiết cuộc sống.

Anh Nông Văn Tiến, dân quân xã Vân Nham cho hay: "Trong các ngày 7-8/10, nước ngập sâu từ 2-3m, việc vận chuyển hàng gặp rất nhiều khó khăn. Thuyền hàng đầy, nặng, anh em không thể ngồi lên trên mà phải bám vào thành thuyền vừa bơi, vừa đẩy thuyền đi. Một số thôn bên bờ sông Trung, anh em cố gắng tiếp cận nhưng nước chảy xiết thuyền nhỏ không thể đi qua, phải báo cáo xã đề nghị lực lượng vũ trang trên tỉnh đưa thuyền lớn về hỗ trợ. Ngày nào cũng ngâm mình trong nước, quần áo ướt hết nhưng khi người dân có cơm ăn, nước uống, anh em trong đơn vị rất vui và tiếp tục động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân."

Gia đình anh Ngô Văn Tuyền, dân quân xã Vân Nham có nhà ở thôn Hét bị ngập hơn 1m, cả nhà 5 người phải di chuyển đến ở nhờ nhà người thân nhưng ngay khi thu xếp chỗ ở cho vợ con, anh lại cùng đồng đội vào vùng ngập để hỗ trợ bà con. Theo anh Tuyền, đây không chỉ là công việc mà còn là tình cảm, trách nhiệm với nhân dân và quê hương.

Trong những ngày qua, dù đường vào các vùng lũ, vùng ngập lụt của tỉnh Lạng Sơn rất khó khăn song những chuyến xe cứu trợ khắp nơi chở đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm vẫn từng đoàn hướng về bà con vùng lũ.

Những dấu vết của nước lũ hằn in trên tường nhà, hàng cây theo thời gian rồi cũng mờ dần. Tuy nhiên, chắc chắn rằng, mưa lũ đã để lại hậu quả hết sức nặng nề và còn rất lâu nữa người dân các địa phương mới có thể khôi phục, hàn gắn.

Trước mắt, bà con vùng lũ ngập sâu đang mong chờ nước rút thật nhanh để trở về nhà, tái thiết lại cuộc sống.

Nhu yếu phẩm được lực lượng vũ trang, các nhà thiện nguyện chuyển đến tận tay nhân dân vùng lũ Lạng Sơn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Theo báo cáo của các xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, mưa lũ khiến 3 người bị thương; khoảng 5.100 hộ dân bị ảnh hưởng nhà ở; trong đó, 10 nhà bị sập, 2.158 nhà bị ngập nước, 2.577 nhà bị cô lập, 249 nhà bị sạt lở đất, 55 nhà có nguy cơ bị sạt lở.

Tình trạng ngập lụt xảy ra trên diện rộng tại các xã: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt...

Toàn tỉnh có trên 3.890 ha lúa và hơn 1.000 ha hoa màu bị ngập; 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 668 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt.

Nhiều cầu, ngầm và đường giao thông bị ngập cục bộ, sạt lở trên 50.160m³; 29 cột điện bị gãy đổ, ngập lụt gây mất điện diện rộng, mất mạng viễn thông. Tổng thiệt hại ước tính trên 1.050 tỷ đồng./.

Những chuyến hàng cứu trợ bằng trực thăng đến với người dân tỉnh Lạng Sơn Sáng 8/10, Sư đoàn 371 sử dụng trực thăng của Trung đoàn 916 cơ động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân xã Vân Nham và xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn đang bị cô lập do lũ lụt.