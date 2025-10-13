Mai Hoa bật khóc khi trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model 2025

Sau gián đoạn 8 năm, mùa giải Vietnam's Next Top Model 2025 vừa chính thức tìm ra Quán quân cho mùa giải thứ 9: Lại Mai Hoa, thí sinh cao nhất trong dàn thí sinh năm nay với 1,84 mét.

Tối qua, ngày 12/10, trên sân khấu đêm chung kết cuộc thi diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Mai Hoa đã bật khóc khi MC xướng tên cô giành chiến thắng chung cuộc với phần thưởng 300 triệu đồng và đặc biệt là cơ hội sải bước tại sàn diễn Tuần thời trang quốc tế ở Anh, Pháp, Italy, đồng thời xuất hiện trên trang bìa một tạp chí thời trang uy tín.

Trước đó, ngoài 3 thí sinh Mai Hoa, Bảo Ngọc, Mỹ Ngân bước vào đêm thi cuối như ban tổ chức đã công bố, thí sinh Giang Phùng cũng được quay trở lại nhờ lượt bình chọn của khán giả.

Ngôi vị cao nhất của chương trình đã thuộc về Mai Hoa sau 2 phần thi catwalk. Quán quân hiện là sinh viên Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, sinh năm 2005. Cô sở hữu chiều cao nổi bật nhất chương trình (1,84 m), số đo ba vòng lần lượt là 83-65-96 cm. Trước khi bước vào nhà chung, cô từng chiến thắng Top Model Online.

Mai Hoa trong hai phần thi catwalk đêm chung kết. (Ảnh: BTC)

Tuy không được đánh giá cao từ đầu cuộc thi, song càng về chặng cuối, Mai Hoa đã thể hiện sự bứt phá, tạo được yếu tố bất ngờ và từng giành chiến thắng trong hai thử thách của giám khảo. Ban giám khảo đánh giá cao về khả năng xử lý tình huống của thí sinh này.

“Mai Hoa rất biết lắng nghe, tiếp thu và tỏa sáng đúng lúc,” người dẫn dắt cuộc thi, siêu mẫu Thanh Hằng đánh giá. Trong khi đó, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nhận xét mỗi khi Mai Hoa bước vào buổi chụp, cô luôn khiến anh bất ngờ. Trong quá trình vượt thử thách, các giám khảo cũng thường xuyên dành những đánh giá tích cực cho Mai Hoa, như khen cô tự tin trước ống kính, làm chủ tình huống, các động tác tạo dáng sáng tạo…

Trở lại sau tám năm dừng sản xuất, từ hàng nghìn hồ sơ, sau vòng casting hồi tháng 6, ban tổ chức đã chọn được top 15 vào nhà chung, cùng tham gia chuỗi thử thách để tìm ra quán quân. Kết quả mùa giải Vietnam's Next Top Model năm nay cũng nhận được sự đồng tình của số đông khán giả.

Tuy nhiên, đêm chung kết cuộc thi cũng vấp phải một số “sạn” như thời lượng dài lê thê, phần giới thiệu mở đầu quá dài, khâu tổ chức cũng gặp một số sự cố khiến chương trình đôi lúc gián đoạn…/.

Top 4 trong đêm chung kết. (Ảnh: BTC)

Vietnam's Next Top Model sản xuất mùa đầu tiên năm 2010, mua bản quyền từ show Next Top Model của Mỹ, do siêu mẫu Tyra Banks sáng lập. Sau mùa giải “all star” (quy tụ thí sinh gây chú ý qua các năm) vào năm 2017, chương trình gián đoạn cho tới năm nay mới khởi động trở lại. Qua 8 mùa giải, chương trình tìm ra nhiều gương mặt sáng cho làng mốt Việt như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Ngọc Châu, Mâu Thủy, H'Hen Niê, Hương Ly, Nguyễn Hợp, Nguyễn Oanh, Kim Dung...

