Máy bay Osprey của Mỹ hạ cánh khẩn cấp tại căn cứ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản

Kyodo đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 3/10 cho biết một chiếc máy bay Osprey của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại căn cứ Không quân Lực lượng Phòng vệ ở miền Trung Nhật Bản sau khi đèn cảnh báo bật sáng.

Vụ hạ cánh ngoài kế hoạch của chiếc CV-22 Osprey thuộc Không quân Mỹ diễn ra lúc khoảng 12h10 ngày 2/10 tại căn cứ Hamamatsu, tỉnh Shizuoka.

Theo chính quyền địa phương, không có thiệt hại hay thương vong nào được ghi nhận. Mục đích và hành trình cụ thể trong chuyến bay mà chiếc CV-22 Osprey thực hiện từ căn cứ Yokota ở Tokyo không được phía quân đội Mỹ tiết lộ.

Chính quyền thủ đô Tokyo và các địa phương gần căn cứ đã yêu cầu lực lượng Mỹ tại Nhật Bản cùng Bộ Quốc phòng điều tra nguyên nhân sự cố và triển khai biện pháp ngăn ngừa tái diễn.

Hoạt động của Osprey tiếp tục gây lo ngại về an toàn công cộng sau một loạt tai nạn ở Nhật Bản và nước ngoài, trong đó có vụ rơi gây chết người ở Tây Nam Nhật Bản năm 2023./.

