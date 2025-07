Mỹ phê duyệt bán khí tài quân sự trị giá 510 triệu USD cho Israel

Ngày 30/6, Chính phủ Mỹ cho biết đã thông qua đề xuất thỏa thuận bán cho Israel bộ dẫn đường bom và các thiết bị hỗ trợ liên quan trị giá 510 triệu USD. Văn kiện sẽ được chuyển đến Quốc hội Mỹ xem xét.

Trong một tuyên bố, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết thỏa thuận sẽ nâng cao năng lực của Israel trong việc ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cải thiện khả năng bảo vệ biên giới, cơ sở hạ tầng quan trọng và các trung tâm dân cư của Israel.

Tuyên bố nhấn mạnh thỏa thuận thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh của Israel cũng như hỗ trợ Israel phát triển và duy trì năng lực tự vệ mạnh mẽ, điều rất quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ.

Thỏa thuận được đưa ra chỉ 1 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran sau 12 ngày giao tranh.

Dự kiến ngày 7/7 tới, Tổng thống Trump sẽ tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng với mục đích thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Gaza và trao trả các con tin còn lại.

Theo Nhà Trắng, ông Ron Dermer, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel, đang ở Washington để trao đổi với các quan chức Mỹ.

Một quan chức Israel tại Washington cũng cho biết hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về Iran, Gaza, Syria và các thách thức khác trong khu vực.

Liên quan đến tình hình an ninh tại khu vực, ngày 30/6, Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem cho biết đã nới lỏng hạn chế đi lại đối với nhân viên Chính phủ Mỹ và gia đình do "môi trường an ninh ổn định tại Israel"./.

Iran đề nghị Israel và Mỹ phải chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột 12 ngày Iran yêu cầu Liên hợp quốc công nhận Israel và Mỹ "là những bên khởi xướng hành động xâm lược và thừa nhận trách nhiệm tiếp theo của họ, bao gồm cả việc bồi thường và bồi thường thiệt hại."