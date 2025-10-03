Nâng hạng thị trường: Chờ đánh giá khách quan từ các tổ chức quốc tế

Ngày 3/10, tại cuộc Họp báo thường kỳ quý 3 do Bộ Tài chính tổ chức, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định Việt Nam đã hoàn tất các giải pháp cần thiết và sẵn sàng cho việc nâng hạng đồng thời cho biết Bộ Tài chính đang chờ đánh giá khách quan từ các tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Việt Nam đã triển khai toàn diện các giải pháp nhằm phát triển thị trường chứng khoán một cách bền vững, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và theo đúng chiến lược phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán đã đề ra. Ông nhấn mạnh sự phát triển của chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua là rất rõ nét. Bên cạnh đó, nhiều cuộc trao đổi, các văn bản thảo luận, cùng hàng loạt chính sách, quy định liên quan đã được ban hành.

Cụ thể, Quốc hội đã ban hành luật, sửa đổi bổ sung một số điều; Chính phủ ban hành các nghị định; Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành các thông tư liên quan. Các quy định về sự phát triển của thị trường, quá trình tổ chức và giám sát thị trường đều đã được hoàn thiện.

Các cơ quan quản lý Nhà nước, trực tiếp là Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế có thẩm quyền trong việc giám sát và quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán. Ông Chi cũng đánh giá cao quá trình làm việc này là rất tốt và hiệu quả. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc nâng hạng thuộc về các tổ chức đánh giá quốc tế có thẩm quyền, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đảm bảo thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá một cách khách quan, công bằng và minh bạch.

Ông Chi cũng nhấn mạnh việc phát triển thị trường chứng khoán ổn định, bền vững và minh bạch là trách nhiệm chung của tất cả các bên. Nâng hạng không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn là quá trình duy trì hạng hiện có và tiếp tục nâng lên các cấp độ cao hơn trong tương lai. Đây là những dấu mốc quan trọng khẳng định sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Mục tiêu chung là xây dựng một thị trường thực sự phát triển, minh bạch, hỗ trợ và thúc đẩy nền kinh tế, giúp các tổ chức, doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả, góp phần phát triển thị trường vốn nói chung của Việt Nam./.

Thị trường chứng khoán đón chờ FTSE Russell công bố nâng hạng ở kỳ tháng 10 Với những bước tiến mạnh mẽ trong cải cách khung pháp lý, nâng cấp hạ tầng công nghệ và đơn giản hóa thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam thể hiện quyết tâm cao hướng tới nâng hạng thị trường.