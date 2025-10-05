Nga đánh mạnh vào hạ tầng năng lượng Ukraine

Thế giới

Ngày 5/10, bộ Năng lượng Ukraine cho biết cuộc tấn công đường không của Nga trong đêm qua đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Zaporizhzhia ở Đông Nam và Chernihiv ở miền Bắc.

Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Bộ Năng lượng Ukraine ngày 5/10 cho biết cuộc tấn công đường không của Nga trong đêm qua đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Zaporizhzhia ở Đông Nam và Chernihiv ở miền Bắc.

Trong thông báo trên Telegram, bộ này cho biết “một số lượng lớn người tiêu thụ” ở Zaporizhzhia bị mất điện, đồng thời đang áp dụng các biện pháp cắt điện khẩn cấp tại Chernihiv và Sumy - khu vực miền Bắc cũng bị tấn công hôm 4/10.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cũng thông báo đã chiếm được khu định cư Kuzminovka ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Bộ này cũng xác nhận quân đội Nga đã tiến hành “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào các cơ sở công nghiệp - quân sự cùng hạ tầng khí đốt và năng lượng của Ukraine./.

