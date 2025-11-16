Thế giới

Nga nhận định cơ hội cải thiện quan hệ với Mỹ

Trong bối cảnh thế giới đa cực hiện nay, cơ hội đã mở ra cho cả Nga và Mỹ trong việc bình thường hóa quan hệ dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lợi ích quốc gia, cùng tồn tại hòa bình.

Nguyễn Hà
Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Nga. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngày 16/11, Đại sứ quán Nga tại Washington cho rằng cơ hội bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ đã mở ra và hai bên có triển vọng cải thiện hợp tác trong bối cảnh hiện nay.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Đại sứ quán Nga đưa ra tuyên bố trên đúng ngày kỷ niệm 92 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Mỹ (16/11/1933-16/11/2025).

Thông báo của Đại sứ quán Nga nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đa cực hiện nay, cơ hội đã mở ra cho cả Nga và Mỹ trong việc bình thường hóa quan hệ dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lợi ích quốc gia và cùng tồn tại hòa bình.

Thông báo có đoạn “chính cách tiếp cận này đã tạo nên bước đột phá vào năm 1933" khi Tổng thống Mỹ lúc đó là Franklin D. Roosevelt quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô dựa trên sự thay đổi của thực tế địa chính trị vào thời điểm đó.

Đại sứ quán Nga cũng nhắc lại một số mốc quan trọng trong quan hệ Nga-Mỹ và ghi nhận rằng, dù có những lúc quan hệ song phương trải qua thăng trầm nhưng cả hai nước luôn tìm được giải pháp và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc duy trì an ninh toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nga #cơ hội #cải thiện #quan hệ #Mỹ #triển vọng Nga
