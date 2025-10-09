Người dân Cần Thơ vật lộn với triều cường cao gần kỷ lục

Chiều tối 8/10, nhiều khu vực tại thành phố Cần Thơ đã chìm trong biển nước khi triều cường rằm tháng Tám (Âm lịch) tiếp tục dâng cao, vượt báo động 3 và tiến sát mức đỉnh triều kỷ lục từng ghi nhận vào năm 2022.

Nước sông dâng cao gây ngập sâu hàng loạt tuyến đường trọng điểm, tràn vào nhà dân, cơ sở kinh doanh, khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng và hàng loạt phương tiện giao thông chết máy.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước đo được tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu vào lúc 17g30 ngày 8/10 là 2,25m, cao hơn mức báo động 3 là 0,25m. Đây là đỉnh triều rất cao, chỉ kém 0,02m so với đỉnh triều lịch sử 2,27m xuất hiện vào ngày 12/10/2022.

Cơ quan khí tượng dự báo đỉnh triều vào sáng sớm 9/10 sẽ tiếp tục duy trì ở mức 2,25m, xuất hiện trong khoảng 5g30-6 giờ. Tình hình ngập úng có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi dự báo trong trưa và chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông, sự kết hợp giữa mưa lớn cục bộ và triều cường sẽ làm gia tăng mức độ ngập lụt trên diện rộng.

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, từ khoảng 16 giờ, khi triều cường bắt đầu dâng cao, nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố như Cách Mạng Tháng Tám (phường Bình Thủy), Hai Bà Trưng (phường Ninh Kiều), Nguyễn Văn Cừ (đoạn thuộc Cồn Khương, phường Cái Khế) đã nhanh chóng bị ngập sâu. Nhiều đoạn ngập khoảng 0,4-0,6m, khiến giao thông qua lại vô cùng khó khăn. Hàng loạt phương tiện, chủ yếu là xe gắn máy, bị nước vào động cơ, chết máy hàng loạt, người dân phải bì bõm dắt xe trong dòng nước.

Anh Hồ Lý Chí Khanh, nhân viên một công ty xe máy cùng các đồng nghiệp đã túc trực tại các điểm ngập sâu để hỗ trợ người dân miễn phí. Anh Khanh chia sẻ, trong hai ngày 7 và 8/10, đội của anh đã hỗ trợ cho rất nhiều trường hợp xe chết máy. Nước lên nhanh và sâu, nhiều người, đặc biệt là phụ nữ và sinh viên, không thể tự xử lý được.

Tình trạng ngập lụt không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và kinh doanh của người dân. Tại khu vực chợ Bình Thủy (phường Bình Thủy), nước ngập sâu khiến việc mua bán của tiểu thương và người dân gặp vô vàn trở ngại.

Sinh viên Đại học Cần Thơ giúp người đi xe máy vượt qua đoạn ngập sâu. (Ảnh: TTXVN phát)

Chị Nguyễn Thị Trúc Linh, một người dân sinh sống tại đây cho biết việc đi chợ mấy ngày nay hầu như phải lội nước mới có thể mua được thực phẩm. Đặc biệt, đoạn đường Bùi Hữu Nghĩa phía trước chợ nước cao gần đến thắt lưng, người dân phải đỗ xe ngoài đường Lê Hồng Phong rồi lội nước vào chợ.

Đối với các sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, triều cường cũng trở thành nỗi ám ảnh. Anh Lê Nguyễn, sinh viên một trường đại học tại quận Ninh Kiều, cho biết: “Triều cường lên cao đúng vào giờ tan tầm khiến việc đi học của chúng em bị ảnh hưởng rất nhiều. Mấy ngày nay, lớp em có nhiều bạn bị trễ học vì xe bị chết máy giữa đường, phải nhờ cứu hộ sửa mất nhiều thời gian mới đi tiếp được.”

Gặp sự cố xe chết máy khi đi qua khu vực ngập sâu trên đường về nhà, bạn Lê Thị Diễm Trang, sinh viên Đại học Cần Thơ đã được đội cứu hộ giúp sửa xe. "Em rất cảm ơn các anh trong đội cứu hộ đã hỗ trợ. Trời tối, nước ngập, nếu không được các anh trong đội giúp đỡ không biết khi nào em mới về tới nhà", Trang nói.

Tại bến Ninh Kiều, một trong những biểu tượng du lịch của thành phố, trong hai ngày qua, mỗi khi triều cường dâng cao là toàn bộ khu vực công viên đều chìm trong nước. Nguyên nhân là do hệ thống bờ kè tại đây được đầu tư từ nhiều năm trước, hiện đã xuống cấp và không còn đồng bộ với dự án kè sông Cần Thơ mới được hoàn thành, dẫn đến tình trạng nước sông dễ dàng tràn qua mỗi khi có đợt triều cường lớn.

Trước tình hình triều cường còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới, các cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Năm 2025, triều cường ở thành phố Cần Thơ được dự báo có khả năng lên mức từ 2,2m đến 2,3m, vượt báo động 3 từ 20-30 cm. Đỉnh triều cao nhất có thể xuất hiện trong hai đợt triều cường cuối tháng 10 và giữa tháng 11.

Vào các thời điểm triều cường đạt đỉnh đã gây ảnh hưởng, trở ngại lớn cho nhiều hoạt động kinh tế-xã hội của thành phố, đặc biệt là hoạt động giao thông, kinh doanh buôn bán, giáo dục đào tạo, sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường và bộ mặt cảnh quan đô thị của Cần Thơ./.

Cần Thơ: Ứng phó với triều cường thiên tai vùng cuối nguồn sông Hậu Cần Thơ chủ động ứng phó triều cường cuối nguồn sông Hậu bằng hệ thống đê bao, gia cố bờ bao và vận động cộng đồng để bảo vệ sản xuất và đời sống.