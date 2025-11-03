Người dân vùng lũ Lâm Đồng nỗ lực vực dậy sau thiên tai, sớm ổn định cuộc sống

Sau những ngày mưa lũ kéo dài, mực nước trên các sông ở Lâm Đồng đã dần rút xuống, để lại những lớp bùn đất dày đặc và cảnh hoang tàn ở nhiều nơi.

Tại các khu vực từng bị ngập sâu, người dân đang tất bật dọn dẹp bùn đất, rác thải, sửa sang nhà cửa, khôi phục sản xuất để sớm ổn định cuộc sống.

Tại xã Hàm Thuận, khi trời vừa hửng nắng, người dân tranh thủ giặt rửa, mang đồ đạc ra phơi để kịp có vật dụng sử dụng.

Việc dọn dẹp được ưu tiên bên trong nhà trước, rồi mới tới sân vườn, đồ dùng. Tuy nhiên, lượng bùn đất quá nhiều, đồ đạc vương vãi khắp nơi khiến công việc trở nên vất vả hơn bao giờ hết. Nhiều vật dụng gỗ, nệm, vải… đã bị ngấm nước, hư hỏng, không thể sử dụng lại.

Còn tại phường Hàm Thắng, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, khi nước rút, lớp bùn non dày đặc bám ở khắp nơi.

Ông Nguyễn Ngọc Sử, ở tổ 7, khu phố Kim Bình, vừa cầm vòi nước rửa nền nhà vừa chia sẻ: “Chưa lần nào mưa, lũ lớn như lần này, nước lên quá nhanh. Chỉ vài giờ, nước đã tràn vào, không kịp trở tay. Giờ nước rút, nhà cửa bám đầy bùn, phải tranh thủ dọn sớm để tránh mùi hôi, vết bám khó chùi rửa và dịch bệnh. Dọn nhà xong sớm, sắp xếp đồ đạc ổn định mới yên tâm để ra rẫy thanh long dọn dẹp, tính toán cho mùa vụ tới.”

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, tổ 7, khu phố Kim Bình, phường Hàm Thắng, dọn nhà theo cách “nước rút tới đâu, vệ sinh tới đó.” (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Cách đó không xa, nhà bà Nguyễn Thị Kim Anh (tổ 7, khu phố Kim Bình) cũng đang gấp rút thu dọn. Nước chưa rút hết, bà vẫn huy động con cháu tập trung dọn nhà với phương châm “nước rút tới đâu, vệ sinh tới đó." Nước ngập lâu, đồ đạc, nông sản trong nhà hư hỏng hết, mọi thứ vẫn còn rất lộn xộn nhưng bà Anh vẫn giữ tinh thần lạc quan.

“Còn người là còn tất cả, mai mốt làm mua sắm lại từ đầu. Thiên tai là điều không ai mong muốn, ngoài kia vẫn còn nhiều người khổ hơn mình. May còn có chính quyền, các lực lượng và tổ chức thiện nguyện tới hỗ trợ giúp dọn bùn, cấp phát thức ăn. Chúng tôi như được tiếp thêm sức để gượng dậy,” bà Anh chia sẻ.

Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa, thu gom rác, sửa lại hàng rào, tuyến đường...

Công tác vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, tiêu trùng khử độc, phòng, chống dịch bệnh cũng được khẩn trương triển khai, nhất là tại các khu ngập nặng, nguy cơ cao.

Cùng với việc dọn dẹp, khôi phục nhà cửa, các trường học trên địa bàn cũng nhanh chóng ổn định để đón học sinh trở lại lớp. Trong mưa lũ, Ban giám hiệu các trường học ở các địa phương Hàm Liêm, Hàm Thắng, Hàm Thuận... đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Đến sáng 3/11, các trường đã tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Trường lớp sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, không gian học tập an toàn. Một số trường còn vận động quyên góp sách vở, đồ dùng học tập để hỗ trợ học sinh bị thiệt hại do lũ.

Người dân ở xã Hàm Thuận tranh thủ có nắng đem đồ ngập ướt ra phơi để tận dụng. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Trường Tiểu học Xuân Mỹ, phường Hàm Thắng được trưng dụng làm nơi tạm trú an toàn cho 250 người dân trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong thời gian đó, các thầy cô giáo thay phiên nhau làm tình nguyện viên, hỗ trợ bà con ăn ở, sinh hoạt ổn định.

Khi nước rút và người dân trở về nhà, thầy trò Trường Tiểu học Xuân Mỹ nhanh chóng bắt tay vào tổng vệ sinh, sắp xếp lại bàn ghế, lau dọn trường lớp.

Nhà trường cũng phối hợp với ngành y tế địa phương phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, nhất là khu vực tổ chức bán trú, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay lại học tập.

Sáng 3/11, các lớp học đã hoạt động trở lại với sĩ số học sinh đảm bảo. Trong buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường thông báo cho giáo viên, học sinh tình hình mưa lũ trên địa bàn; đồng thời hướng dẫn các em kỹ năng phòng tránh tai nạn khi lũ lụt, không đến gần nơi có ao hồ...

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Mỹ, phường Hàm Thắng, cho biết qua rà soát và thống kê, toàn trường có 23 học sinh bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua. Đa số quần áo, sách vở và dụng cụ học tập đã bị nước cuốn trôi.

Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Trong khi chờ chính sách hỗ trợ từ địa phương, nhà trường đã chủ động huy động nguồn lực xã hội, nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời, đảm bảo đầy đủ quần áo, sách vở cho các em đến trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng lên kế hoạch dạy bù vào các tuần tháng 11 để bổ sung kiến thức cho học sinh.

Tại những vườn thanh long, vườn rau ở khu phố Phú Trường hoạt động sản xuất đang dần khôi phục. Người nông dân đã ra vườn tỉa lại những cành cây úa, khơi thông cống rãnh thoát nước.

Dẫu còn những mất mát và thiệt hại chưa thể khắc phục ngay nhưng với những nỗ lực cố gắng của các cấp chính quyền, nhà hảo tâm và chính người dân, nụ cười sẽ sớm trở lại trên gương mặt đồng bào vùng lũ./.

