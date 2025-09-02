Người trẻ Việt với lòng yêu nước trong gene và niềm tự hào dân tộc trong tim

Nhớ về lịch sử, cội nguồn là cách mà người Việt xác lập “căn cước” của mình trong bối cảnh toàn cầu hóa: “Dù đi năm châu, cho dù về nơi đâu/ Triệu trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam.”

Những ngày này, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đâu đâu cũng rợp sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc. Từ các ngõ phố, hiên nhà, đến quảng trường lớn, cờ hoa tung bay trong niềm hân hoan. Hàng triệu người dân dõi theo lễ diễu binh-diễu hành, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi, còn trên mạng xã hội, tình yêu đất nước được bày tỏ bằng những dòng chia sẻ, hình ảnh và thông điệp tự hào.

Bầu không khí ấy một lần nữa khẳng định tình yêu nước luôn là sợi chỉ đỏ, kết nối các thế hệ người Việt Nam. Tình yêu ấy là sự hiện hữu của lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì Độc lập-Tự do-Hạnh phúc hôm nay.

Bộ gene yêu nước của người Việt

Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam đã bắt nguồn từ hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ buổi đầu lập quốc, tinh thần ấy được hun đúc qua những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, khi nhân dân đoàn kết dưới ngọn cờ độc lập để bảo vệ từng tấc đất, giữ gìn văn hóa và bản sắc dân tộc.

Những áng văn bất hủ như “Nam quốc sơn hà” thời Lý, “Bình Ngô đại cáo” thời Lê hay “Hịch tướng sỹ” thời Trần đều là minh chứng cho ý chí quật cường, khẳng định chủ quyền và khát vọng tự do của dân tộc. Trong dòng chảy lịch sử, mỗi khi đất nước lâm nguy, lòng yêu nước lại trở thành sức mạnh tập hợp, đưa dân tộc vượt qua thử thách.

Trải qua nhiều thế kỷ, từ thời chống giặc Nguyên-Mông, chống quân Minh, đến hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ, lòng yêu nước luôn được thể hiện bằng sự hy sinh quên mình của biết bao thế hệ. Hàng triệu người con đất Việt đã ngã xuống để đất nước có ngày hôm nay độc lập, tự do, hòa bình và phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta.” Lời dạy ấy đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, soi sáng cho các thế hệ trong hành trình dựng xây đất nước.

Bước vào kỷ nguyên hội nhập và phát triển, lòng yêu nước của người Việt tiếp tục được thể hiện bằng nhiều cách thức mới mẻ, gắn liền với nhịp sống hiện đại. Nếu trong lịch sử, tình yêu nước được chứng minh bằng việc cầm súng ra trận, thì ngày nay, nó hiện hữu trong lao động, sáng tạo, học tập và trách nhiệm xã hội của mỗi công dân.

Triệu con tim chung nhịp đập ‘yêu nước’

Trên khắp mọi miền đất nước, từ thành thị đến nông thôn, có thể dễ dàng bắt gặp những biểu hiện cụ thể của tinh thần yêu nước. Đó là những người nông dân miệt mài lao động, góp phần đảm bảo an ninh lương thực. Là những công nhân trong các khu công nghiệp ngày đêm sản xuất, tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống và xuất khẩu. Là các trí thức, kỹ sư, bác sỹ nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo để đưa đất nước tiến kịp thời đại khoa học-công nghệ.

Lá cờ đỏ sao vàng hiện diện khắp nơi. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Trong các dịp lễ lớn, như Quốc khánh 2/9 năm nay, lòng yêu nước lại càng được nhân lên mạnh mẽ. Hàng triệu con tim hòa chung nhịp đập, hướng về Tổ quốc. Những chương trình nghệ thuật, triển lãm, diễu hành không chỉ là sự kiện văn hóa-chính trị, mà còn là dịp để nhân dân bày tỏ tình cảm gắn bó với đất nước, nhắc nhớ về lịch sử hào hùng và trách nhiệm giữ gìn thành quả.

Trên nhiều con phố lớn tại Hà Nội, hình ảnh hàng dài người dân kiên nhẫn chờ đợi từ sáng sớm để đón xem đoàn diễu binh đã trở thành minh chứng rõ ràng cho tình yêu nước. Dù nắng gắt hay mưa bất chợt, họ vẫn đứng yên, mắt dõi theo từng bước chân của những chiến sỹ, từng chiếc xe diễu hành đi qua. Niềm tự hào dân tộc thể hiện trong từng tràng vỗ tay, từng ánh mắt lấp lánh khi nhìn lá quốc kỳ tung bay.

Một hình ảnh khác gây xúc động là những cụ già tóc bạc phơ vẫn ra phố từ sáng sớm. Chỉ cần nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay trên quảng trường, nhìn thấy bước đi hiên ngang của đoàn quân, đã đủ ấm lòng. Với họ, tình yêu nước không chỉ là hồi ức về đồng đội, về những năm tháng chiến tranh, mà còn là niềm tin vững chắc vào tương lai đất nước.

Ngay cả trong đời sống thường ngày, tình yêu nước cũng được thể hiện bằng nhiều cách giản dị. Người dân treo cờ đỏ sao vàng trước hiên nhà, dọn dẹp ngõ phố sạch sẽ, trang hoàng bàn thờ gia tiên – bởi gia đình Việt nào chẳng có ít nhất một người ngã xuống cho hòa bình… tất cả tạo nên một không gian thiêng liêng, trang trọng, gắn kết cộng đồng.

Chưa bao giờ, những bản hùng ca cách mạng sống dậy mạnh mẽ như hiện tại. Từ những ca khúc đi cùng năm tháng cho đến những bản hit triệu view mới được phát hành, từ những sân khấu nhỏ cho đến loạt concert quy tụ 20.000 đến 50.000 người, từ ca sỹ đến khán giả, tất cả đều kết nối, hòa chung một âm thanh thiêng liêng về tình yêu quê hương, đất nước.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong khi đó, trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, Instagram… một làn sóng mang tên “Tự hào Việt Nam” cũng đang cuồn cuộn chảy. Giới trẻ đã đồng loạt “phủ đỏ” mạng xã hội bằng việc thay đổi ảnh đại diện, ảnh bìa, đăng tải các nội dung, hình ảnh, video thể hiện niềm tự hào về lá cờ Tổ quốc, về các thành tựu của đất nước và sử dụng hashtag #TuhaoVietNam, #hoabinhdeplam như một cách thể hiện lòng trân trọng, biết ơn với đất nước, với lớp lớp thế hệ cha anh đã ngã xuống để có độc lập-tự do hôm nay.

Những hành động ấy, khi cộng hưởng lại, đã biến Quốc khánh thành ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Yêu nước bằng những hành động đẹp

Bằng những hành động cụ thể, trên khắp mọi miền đất nước, thế hệ trẻ đã tiến hành nhiều chương trình tình nguyện phục vụ đại lễ kỷ niệm Quốc khánh, hiến máu nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ vùng khó khăn…

Có những nhóm bạn trẻ đã dày công sức để phục dựng những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc lịch sử hay chân dung các chiến sỹ đã bị nhòa theo thời gian, rồi trao tặng lại cho thân nhân hay bảo tàng, như một lời tri ân gởi đến các thế hệ cha ông. Hay có những người sẵn sàng mở cửa nhà mình, đón tiếp các cựu chiến binh từ xa về Hà Nội dự lễ diễu hành… Đó là những câu chuyện đẹp được lan tỏa thời gian gần đây.

Anh Trần Trung Kiên (ảnh trên, bên phải) tiếp đón các cựu chiến binh về Thủ đô. (Ảnh: FBNV)

Nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Hào Nam (Hà Nội), căn nhà của anh Trần Trung Kiên những ngày này rộn ràng bởi sự hiện diện của nhiều cựu chiến binh đến từ khắp các tỉnh, thành. Những người lính năm xưa được chào đón đến đây ăn ở, nghỉ ngơi hoàn toàn miễn phí.

“Khi thấy các bác cựu chiến binh từ xa về Hà Nội mà không có chỗ ở, tôi quyết định mở cửa nhà chào đón, lo chỗ ăn ở và hỗ trợ di chuyển. Tiếp đón các bác, tôi thấy lại hình bóng người cha - một cựu chiến binh đã mất của mình,” anh Kiên chia sẻ.

Đồng hành với anh Kiên còn có những thành viên trong nhóm thiện nguyện. Mỗi ngày, họ dọn dẹp nơi ăn, chốn ở, đưa các bác đi thăm những “địa chỉ đỏ” của truyền thống cách mạng tại Thủ đô.

Cựu chiến binh Phan Bá Nông (84 tuổi, quê Hà Tĩnh), thương binh hạng Ba, từng là lính lái xe tăng cao pháo tự hành, không giấu được xúc động khi kể về hành trình ra Hà Nội. “Tôi ra đến ga Hàng Cỏ tối 30/8, chưa biết sẽ ở đâu, may mắn được người dân chỉ đến nhà anh Kiên. Đến đây, tôi được đón tiếp nồng hậu, lại được gặp đồng đội, thật xúc động,” ông Nông bày tỏ.

Khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh xem Lễ diễu binh, diễu hành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tương tự, anh Hoàng Lý Hùng, chủ của một chuỗi homestay ở Hoàn Kiếm cũng dành nhiều phòng để đón tiếp các bác cựu chiến binh.

“Cơ sở lưu trú của tôi nhận được lượng khách đặt phòng rất lớn, chủ yếu là các bạn trẻ có thu nhập tốt, dễ dàng chi trả, điều đó càng khiến tôi nghĩ đến các bác cựu chiến binh. Hơn ai hết, họ là những người khát khao được đi xem diễu binh để được nhìn thấy sự hào hùng của lịch sử, để thấy chính hình bóng của mình trong đó. Từ suy nghĩ ấy, tôi quyết định giữ lại một quỹ phòng riêng để dành tặng miễn phí cho các bác cựu chiến binh,” anh Hùng tâm sự.

Tình yêu nước ấy đã khiến cả những người bạn nước ngoài xúc động. Phóng viên Tania Georieva đến từ Hãng thông tấn Duma (Bungaria) khi đến đưa tin về lễ diễu binh-diễu hành tỏ ra vô cùng ấn tượng..

“Tôi rất bất ngờ với không khí trên khắp nẻo đường của Thủ đô Hà Nội trong những ngày này khi chứng kiến tình cảm của nhân dân đối với các lực lượng diễu binh, diễu hành,” Tania Georieva nói.

Đây là lần đầu tiên phóng viên Tania Georieva tham gia tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành tại Việt Nam. Cô khẳng định sẽ cùng các phóng viên quốc tế góp phần lan tỏa mạnh mẽ những cảm xúc, tình cảm yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam cùng những hình ảnh về đất nước Việt Nam tươi đẹp, đoàn kết, mạnh mẽ, tự tin trong kỷ nguyên mới./.

Người dân hân hoan chào đón các khối diễu binh, diễu hành. (Ảnh: PV/Vietnam+)