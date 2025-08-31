Bài học lớn về tập hợp, huy động sức mạnh tổng hợp, tinh thần yêu nước

Cách mạng Tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945) có ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng đặc biệt, để lại nhiều bài học lớn về vai trò của cá nhân kiệt xuất và một chính đảng lãnh đạo biết cách tập hợp, huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của nhân dân Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ông Khieu Kanharith - Cố vấn Tối cao trực tiếp của Quốc vương, Nghị sỹ Quốc hội, Ủy viên Trung ương đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đã chia sẻ những góc nhìn riêng về ý nghĩa trọng đại của sự kiện lịch sử cách đây gần 8 thập kỷ.

Theo Cố vấn Tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia - nghị sỹ Khieu Kanharith, sự kiện Cách mạng Tháng Tám và ngày tuyên bố độc lập của Việt Nam được nhiều người quan tâm, bởi đây là hai bài học lịch sử quan trọng. Đó là vai trò lãnh đạo của "Cụ Hồ" - Chủ tịch Hồ Chí Minh - và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chính khách Khieu Kanharith cho biết nhờ sự sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã nắm bắt được cơ hội lịch sử từ "Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta," đến việc Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng các lực lượng Đồng minh, tiến hành thành công cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước, mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Ông khẳng định việc nắm bắt được cơ hội lịch sử này là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công của cuộc cách mạng ở Việt Nam, để lại bài học kinh nghiệm về nghệ thuật nắm bắt thời cơ đúng lúc khi có một đảng vững mạnh được lãnh đạo bởi một người dẫn dắt vô cùng sáng suốt, không chỉ có kinh nghiệm lãnh đạo và tổ chức mà còn giữ vai trò nòng cốt và là nhân tố tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Khieu Kanharith nhấn mạnh: “Đây là bài học kinh nghiệm to lớn trong công tác củng cố sức mạnh và tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, cũng như trong công tác lãnh đạo lực lượng cách mạng (ở Việt Nam)."

Ở tuổi thất thập cổ lai hy, hơn nửa đời người gắn bó với cách mạng Campuchia, Ủy viên Trung ương CPP Khieu Kanharith mượn hình ảnh cây tre để chuyển tải thông điệp về phẩm chất cần cù và truyền thống đoàn kết của người dân Việt Nam. Ông cũng nhắc lại một câu nói của người xưa, đại ý cho rằng dưới thời phong kiến trước đây, quyền lực của vua chúa cũng phải dừng lại trước lũy tre làng, tức sức mạnh của nhân dân.

Từ dẫn chứng về hình ảnh cây tre, chính khách người Campuchia khẳng định sự kiên cường và bền bỉ của nhân dân Việt Nam là nhân tố lớn có ý nghĩa quan trọng đối với thành công của cách mạng Việt Nam trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam biết cách quy tụ, tập hợp tinh thần đoàn kết của người dân thành một sức mạnh lớn. Ông cho rằng người Pháp chưa từng nghĩ rằng Việt Minh sẽ có khả năng giành được chiến thắng ở mặt trận Điện Biên Phủ vào năm 1954.

Sau đó, cũng không một ai, ngay cả người Mỹ, lại có thể ngờ rằng Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng trong công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất hoàn toàn đất nước.

Từ dẫn chứng đó và đi sâu lý giải nguyên do thắng lợi của cách mạng Việt Nam, nghị sỹ Khieu Kanharith khẳng định: “Đó là nhờ sự nhẫn nại và kiên trì bền bỉ của nhân dân Việt Nam, một phẩm chất gần như không một dân tộc nào có được."

Theo ông, Việt Nam “đã có thể giành chiến thắng nhờ sự kiên cường của nhân dân - những người đã chịu đựng gian khổ, bền bỉ đấu tranh vì một mục tiêu duy nhất là giành độc lập dân tộc và giải phóng đất nước." Đây cũng chính là bài học cho các dân tộc khác trên thế giới.

Từ góc tiếp cận đó, Cố vấn Tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia khẳng định điểm mạnh lớn nhất của quốc gia láng giềng chính là: người dân Việt Nam có truyền thống kiên cường, được lãnh đạo bởi một chính đảng biết cách tập hợp lực lượng và có Chủ tịch Hồ Chí Minh - người biết cách quy tụ lòng dân để trở thành trụ cột và ánh sáng soi đường cho tất cả mọi người cùng nhìn về một hướng./.

Thành công của Việt Nam bắt đầu từ việc lựa chọn con đường đúng đắn Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, trở thành đối tác quan trọng, là bạn bè tin cậy của nhiều quốc gia và sẽ trở thành một trong những câu chuyện thành công tiêu biểu của thế kỷ XXI.