Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 16/11 đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ các quốc gia châu Á phát triển điện hạt nhân.

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản đang đẩy mạnh các nỗ lực phổ biến công nghệ điện hạt nhân ra nước ngoài.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp hỗ trợ tài chính cho các nước đang xem xét sử dụng năng lượng hạt nhân, đồng thời giúp xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy định pháp lý liên quan. Thông qua sáng kiến này, Nhật Bản cũng kỳ vọng tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng điện hạt nhân mở rộng hoạt động tại thị trường châu Á.

Lễ ký kết diễn ra tại Manila, Philippines, giữa Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Akazawa Ryosei, đang có chuyến thăm nước này, và Chủ tịch ADB Kanda Masato.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng METI Akazawa nhấn mạnh ADB đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng tại châu Á, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng theo hướng thực tế và khả thi.

Năm 2025, ADB đã bãi bỏ chính sách không tài trợ cho các dự án điện hạt nhân. Tuy nhiên, trước mắt, ngân hàng này dự kiến tập trung hỗ trợ các công việc chuẩn bị cho việc phát triển điện hạt nhân trong tương lai, bao gồm đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý.

Chủ tịch ADB Kanda Masato khẳng định ngân hàng sẽ hỗ trợ xây dựng một tương lai năng lượng bền vững./.

Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí tăng cường điện hạt nhân và công nghiệp quốc phòng Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Seoul và Ankara sẽ tăng cường phối hợp chiến lược nhằm góp phần duy trì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và ổn định tình hình quốc tế.