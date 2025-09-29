Nhiều quỹ lớn ủng hộ nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Việt Nam đang tiến gần đến dấu mốc quan trọng khi nhiều quỹ quản lý tài sản toàn cầu bày tỏ ủng hộ việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên (Frontier Market) lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), mở ra cơ hội thu hút nguồn vốn quốc tế.

Đây là nội dung bài viết được đăng ngày 29/9 trên marketinsider.net, trang cung cấp tin tức, dữ liệu và phân tích về chứng khoán, hàng hóa, tiền số, vàng và chính sách.

Theo Market Insider, kết quả tham vấn tháng 9 của FTSE Russell (một tổ chức đánh giá, xếp hạng thị trường chứng khoán toàn cầu) cho thấy khoảng 85% trong tổng số 26 quỹ lớn toàn cầu được hỏi đã bày tỏ ủng hộ FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong số những tên tuổi lớn ủng hộ có một số nhà đầu tư lớn nhất thế giới như quỹ quản lý tài sản và đầu tư BlackRock, công ty tư vấn đầu tư và quản lý tài sản lớn Vanguard và công ty quản lý tài sản State Street.

Các hãng có trụ sở tại Mỹ này ghi nhận thị trường chứng khoán Việt Nam đã có thanh khoản tốt hơn và có sự đồng bộ chặt chẽ hơn về mặt quy định.

Công ty dịch vụ tài chính Fidelity và hãng quản lý đầu tư PIMCO cũng tán thành nhưng có phần thận trọng hơn khi cho rằng cần theo dõi việc triển khai nền tảng giao dịch dựa trên hệ thống công nghệ thông tin KRX dự kiến vào quý 2/2026. Chỉ có 2 quỹ nhỏ tại châu Á không ủng hộ, viện dẫn căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Việt Nam.

Theo Market Insider, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực, trong đó phải kể đến việc thanh khoản tăng 15% so với quý trước, qua đó củng cố khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư.

Theo ước tính của giới phân tích, nếu được nâng hạng, Việt Nam có thể thu hút dòng vốn thụ động ban đầu khoảng 5-7 tỷ USD, kèm theo vốn chủ động sau đó. Điều này sẽ đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất châu Á về đầu tư danh mục nước ngoài.

FTSE Russell dự kiến sẽ công bố danh sách nâng hạng sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa vào ngày 7/10 tới.

Nếu được phê duyệt, Việt Nam sẽ được đưa vào Chỉ số thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell vào tháng 3 năm sau, đánh dấu cột mốc có thể tái định hình dòng vốn chảy vào nền kinh tế được xem là tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á./.

