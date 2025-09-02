Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Hà Thị Nga tiếp Bí thư Đảng Cộng sản Anh

Chiều 2/9, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths nhân dịp Đoàn sang tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga chia sẻ, trong chặng đường 80 năm qua, từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, đất nước Việt Nam có những đổi thay vượt bậc, thần kỳ.

Có được những kết quả đó không chỉ có sự nỗ lực, cố gắng của người dân, sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam còn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế và những người yêu chuộng hòa bình, người dân tiến bộ trên toàn thế giới; trong đó có sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Anh, người dân tiến bộ ở Anh trên hành trình xây dựng đất nước, đặc biệt trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của Việt Nam, đến thời điểm này là công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn đại biểu Cộng sản Anh thăm, làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga tin tưởng, với tình cảm và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới để thực hiện chủ trương và quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Bà Hà Thị Nga mong muốn thời gian tới, Việt Nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các Đảng cộng sản trên thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản Anh trong việc chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai đất nước cũng như giữa Đảng Cộng sản Anh và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga tin tưởng thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước sẽ được thắt chặt và có chiều sâu hơn để đất nước Việt Nam có thêm được những kinh nghiệm quý báu, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, các mục tiêu để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại buổi tiếp, Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths bày tỏ ấn tượng đặc biệt khi Đoàn công tác có mặt tại Hà Nội, được tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9; cảm nhận được sự nhiệt thành và tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam.

Không chỉ những người Cộng sản ở Anh mà những người cộng sản trên khắp thế giới cũng học hỏi được rất nhiều từ những câu chuyện và tình đoàn kết của nhân dân Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại. Đây là nguồn cảm hứng cho những người đồng chí cộng sản trên khắp thế giới, Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths chia sẻ./.

