Quảng Ngãi: Xe đầu kéo va chạm với xe máy khiến 1 người tử vong

Ngày 12/10, đại diện lãnh đạo xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi thông tin trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông N.L (61 tuổi, trú xã Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 10 phút cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Thế Long, xã Thọ Phong, xe đầu kéo biển kiểm soát 76H-019.89 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 76R-007.68 do tài xế Đ.V.T (26 tuổi, trú xã Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông theo hương Nam-Bắc khi đến khu vực nói trên thì bất ngờ va chạm với xe máy biển kiểm soát 76C1-614.83 do bà L.T.K.L (58 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển chở theo ông N.L (61 tuổi, trú cùng địa phương).

Vụ tai nạn khiến ông L. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

