Quảng Ninh: Xử lý hành vi san gạt đất trái phép, gây biến dạng địa hình

Ngày 9/11, trước những thông tin trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội về việc san gạt, hạ cốt, tập kết đất trái phép trên địa bàn phường Hà Tu (tỉnh Quảng Ninh), Đảng ủy phường Hà Tu đã yêu cầu Công an phường nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản, đình chỉ hành vi vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo phản ánh của người, tại khu vực tổ 1, khu Hà Tu 7 xuất hiện hành vi san gạt, hạ cốt và vận chuyển đất, đá trái phép. Đồng thời, người dân cho rằng đây là “xít than.” Ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử lý.

Theo kết quả xác minh ban đầu, hộ ông Đoàn Mạnh Hưng (trú tại tổ 1, khu Hà Tu 7) đã tự ý san gạt đất tại 2 vị trí.

Cụ thể, tại vị trí sau tường rào Công ty Cổ phần Than Núi Béo, diện tích san gạt rộng khoảng 5m, dài 20m, sâu 3m; tại khu vực giáp nghĩa trang Gốc Khế, diện tích bị san gạt rộng khoảng 10m, dài 15m, sâu 1,8m. Hành vi trên đã gây biến dạng địa hình, làm thay đổi độ dốc, hạ thấp bề mặt đất.

Căn cứ bản đồ địa chính năm 2000, các khu vực này thuộc đất do Nhà nước quản lý, trong đó phần đất giáp tường rào thuộc quyền sử dụng của Công ty Cổ phần Than Núi Béo, còn khu vực giáp nghĩa trang từng thuộc Công ty Cổ phần Cavico, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thu hồi.

Công an phường Hà Tu đã lập biên bản, yêu cầu ông Hưng đình chỉ toàn bộ hoạt động san gạt đất trái phép, đồng thời khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu đất.

Cùng thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận có khoảng 60m3 đất đá được tập kết dưới chân kè tại ô đất của ông Vũ Duy Thế (tổ 1, khu Hà Tu 7).

Ông Thế cho biết số đất này được gia đình tự tập kết để san nền, chống ngập úng do nước từ khu vực tường rào Công ty Cổ phần Than Núi Béo "chảy xuống" trong mùa mưa bão. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh để làm rõ mối liên hệ giữa việc này và hành vi san gạt đất của ông Đoàn Mạnh Hưng.

Đoàn kiểm tra liên ngành của phường Hà Tu và đại diện Công ty Cổ phần Than Núi Béo đã tiến hành khảo sát thực địa, lấy 4 mẫu đất để phân tích, làm căn cứ xử lý.

Kết quả ban đầu cho thấy đặc tính các mẫu đất tương đồng với đất, không phải là than, củng cố thêm cơ sở xác định hành vi vận chuyển, tập kết đất trái phép.

Công an phường Hà Tu tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn điều tra, xác minh toàn bộ vụ việc, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động san gạt, sử dụng đất trên địa bàn nhằm ngăn chặn các vi phạm tương tự.

Ủy ban Nhân dân phường Hà Tu khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm đất đai, làm biến dạng địa hình, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tự ý san gạt, hạ cốt, tập kết đất trái phép gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và an toàn khu dân cư./.