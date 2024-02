Sân bay Nội Bài đón khách quốc tế tăng cao, vượt 'đỉnh' trước dịch COVID-19

Khách bay quốc tế qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài sau Tết nguyên đán Giáp Thìn tăng cao vượt đỉnh 2019. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết ngay sau Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng hành khách bay quốc tế tăng cao và “vượt đỉnh” trước thời điểm dịch COVID-19 (năm 2019), đặc biệt trong những ngày vừa qua.

Theo thống kê của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, ngày cao nhất đã có 233 lượt chuyến bay quốc tế, gần 38.000 lượt hành khách đi và đến trên các chuyến bay quốc tế qua Sân bay Nội Bài, vượt qua ngày cao nhất của năm 2019 (37.000 lượt khách).

Tính trong tuần qua, trung bình Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã phục vụ 531 lượt chuyến/ngày (tăng 8,8% so với tuần trước); gần 94.100 lượt khách/ngày (tăng 19,8% so với tuần trước). Riêng lượng khách quốc tế tăng 14,7% so với tuần trước (đạt trung bình gần 36.000 lượt khách/ngày), vượt qua cao điểm Tết của năm 2019 (34.000 khách/ngày).

Thực tế những ngày gần đây, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài ghi nhận có những khung giờ, đặc biệt là từ khoảng 20-24 giờ đêm, lượng khách bay quốc tế và người nhà đón tiễn tập trung rất đông tại khu vực sảnh công cộng, khu vực làm thủ tục check-in…, các lực lượng chức năng phải hết sức nỗ lực để đảm bảo an ninh trật tự và luồng di chuyển cho hành khách.

Để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và các đơn vị trong dây chuyền phục vụ đã triển khai nhiều biện pháp để đáp ứng phục vụ cao điểm như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành hoạt động bay, đặc biệt việc đưa vào áp dụng chính thức mô hình phối hợp ra quyết định (A-CDM) đã giúp giảm thời gian lăn vào vị trí đỗ và lăn ra cất cánh của tàu bay, tăng chỉ số đúng giờ của chuyến bay đồng thời tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan; hạn chế người nhà đón, tiễn; ưu tiên vị trí đỗ xe cho hành khách…

Về giải pháp lâu dài, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã khởi công dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2, nâng công suất phục vụ từ 10 triệu hành khách/năm lên 15 triệu hành khách/năm, dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2026.

Do lượng khách tăng cao, hành khách bay các chuyến bay quốc tế qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài trong thời gian này cần hết sức lưu ý những thông tin sau đây để đảm bảo nhanh chóng hoàn thiện mọi thủ tục hàng không, tránh chậm, nhỡ chuyến bay.

Cụ thể, khách cần chủ động lên sớm trước ít nhất 3 tiếng so với giờ khởi hành để kịp hoàn thành các thủ tục hàng không, tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ cao điểm, đặc biệt là chiều tối và đêm.

Sau khi làm thủ tục check-in thành công, hành khách cần nhanh chóng di chuyển vào khu vực hạn chế để hoàn thiện nhiều thủ tục tiếp theo như kiểm soát giấy tờ tùy thân, thủ tục xuất cảnh, soi chiếu an ninh người và hành lý xách tay, kiểm tra hải quan. Hành khách lưu ý tuân thủ hướng dẫn của nhân viên an ninh, tháo bỏ áo khoác, giày dép, thắt lưng, điện thoại, chìa khóa, các vật dụng kim loại… cho vào khay để qua máy soi chiếu tia X, kiểm tra lại các đồ đạc, tư trang, đảm bảo không để quên tại khu vực soi chiếu an ninh.

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài ghi nhận có những khung giờ từ khoảng 20-24h, lượng khách bay quốc tế và người nhà đón tiễn tập trung rất đông tại khu vực làm thủ tục bay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cũng hạn chế người thân đón, tiễn để tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách đồng thời người nhà hành khách cần tuân thủ theo hướng dẫn để đón, tiễn đúng khu vực quy định, đảm bảo an ninh trật tự tại cảng.

Lưu ý tại các khung giờ cao điểm, đặc biệt là các khung giờ buổi tối, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài linh hoạt áp dụng phương án hạn chế người đưa tiễn, người thân của hành khách sẽ không được vào phía trong khu vực thủ tục, để ưu tiên không gian và đi lại thuận tiện cho hành khách.

Hành khách nối chuyến cần di chuyển giữa 2 nhà ga, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài bố trí xe nối chuyến miễn phí, hoạt động với tuần 15 phút/1 chuyến vào khung giờ ban ngày, 20 phút/1 chuyến vào khung giờ ban đêm, vị trí đón khách tại cánh A, tầng 1-Nhà ga hành khách T1, và làn số 2, cột số 11,12, tầng 1 Nhà ga hành khách T2./.

Trước khi lên sân bay, hành khách cần phải mang theo hộ chiếu, kiểm tra kỹ điều kiện và hạn sử dụng của hộ chiếu theo quy định hiện hành; tìm hiểu trước quốc gia đến để xem có cần chuẩn bị visa hay không; đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển đối với hành lý ký gửi và hành lý xách tay, phí mua hành lý, được mang gì và không được mang gì lên máy bay…