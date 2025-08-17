Sản lượng gạo toàn cầu có thể đạt mức cao kỷ lục trong niên vụ tới

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng gạo toàn cầu được ước tính sẽ đạt mức cao kỷ lục mới trong niên vụ 2025-2026 (10/2025-9/2026) và thương mại gạo toàn cầu dự kiến sẽ tăng cao hơn khi Iraq (I-rắc) được dự đoán sẽ nhập khẩu một khối lượng kỷ lục.

Trong báo cáo "Ngũ cốc: Thị trường và Thương mại Thế giới", USDA cho biết sản lượng gạo toàn cầu dự kiến sẽ ở mức cao kỷ lục là 541 triệu tấn, trong khi lượng tiêu thụ được ước tính là 542 triệu tấn.

USDA cũng dự báo thương mại gạo toàn cầu ở mức 62,04 triệu tấn, cao hơn một chút so với niên vụ 2024-2025.

Trong đó, đáng chú ý, USDA cho biết, lượng gạo nhập khẩu của Iraq đang trên đà đạt mức cao kỷ lục trong niên vụ 2024-2025, do dân số ngày càng đông, tiêu dùng tăng, chương trình thu mua của chính phủ với Mỹ và sản xuất trong nước hạn chế.

Iraq được dự báo sẽ là nhà nhập khẩu gạo lớn thứ sáu thế giới trong năm 2025. Từ tháng 1-6/2025, Iraq đã nhập khẩu 1,28 triệu tấn gạo, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Cũng theo dự báo của USDA, lượng gạo tồn kho toàn cầu sẽ giảm do sụt giảm ở Nigeria (Ni-giê-ri-a), Philippines (Phi-líp-pin) và Myanmar (Mi-an-ma).

Một số tổ chức khác cũng có cùng dự báo về khả năng sản lượng gạo toàn cầu gia tăng trong niên vụ tới.

Theo Hệ thống Thông tin Thị trường Nông nghiệp (AMIS) của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), các điều kiện toàn cầu đang thuận lợi.

Tại Trung Quốc, việc thu hoạch vụ lúa sớm đang diễn ra trong khi việc gieo sạ cho vụ lúa muộn cũng bắt đầu. AMIS cho biết dự báo nguồn cung toàn cầu cho niên vụ 2025-2026 đã được nâng lên, nhưng điều kiện canh tác trong vài tháng tới sẽ mang tính quyết định trong việc xác định quy mô của vụ thu hoạch 2025-2026.

Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) cho biết sản lượng gạo được dự đoán sẽ tăng trong niên vụ 2025-2026, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng ở các quốc gia xuất khẩu hàng đầu.

Tương tự, nhu cầu tiêu thụ cũng được dự đoán sẽ tăng nhẹ, được thúc đẩy bởi nhu cầu lương thực ngày càng tăng ở châu Phi và châu Á. Lượng gạo tồn kho cuối vụ trên thế giới được dự đoán sẽ tăng lên. IGS cũng dự đoán thương mại gạo sẽ đạt kỷ lục khoảng 60 triệu tấn vào năm 2026./.

