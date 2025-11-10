Slovakia: Hai tàu hỏa đâm nhau, nhiều người bị thương

Ngày 9/11, một vụ tai nạn tàu hỏa đã xảy ra ở khu vực miền Tây Slovakia, làm ít nhất 18 người bị thương.

Theo hãng thông tấn TASR, 2 đoàn tàu đã đâm vào nhau tại khu vực giữa các thị trấn Pezinok và Svätý Jur, cách thủ đô Bratislava khoảng 20 km về phía Bắc.

Khi vụ tai nạn xảy ra, có khoảng 800 hành khách trên 2 đoàn tàu - gồm tàu cao tốc Tatran tuyến Košice-Bratislava và tàu khu vực chạy từ Nitra đến Bratislava.

Cảnh sát Slovakia dẫn điều tra sơ bộ cho biết một đoàn tàu đã đâm vào phía sau đoàn tàu khác, không có va chạm trực diện hay trật bánh. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.

Tại hiện trường, Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Matus Sutaj Estok cho biết hầu hết các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, song 11 người đã được đưa tới bệnh viện tại Bratislava để điều trị.

Công ty đường sắt quốc gia ZSSK đang phối hợp với nhà điều hành hạ tầng đường sắt ZSR, lực lượng cứu hộ và cảnh sát để khắc phục sự cố. Dịch vụ đường sắt trong khu vực tạm thời bị gián đoạn./.

