Đời sống

Slovakia: Hai tàu hỏa đâm nhau, nhiều người bị thương

Khi vụ tai nạn xảy ra, có khoảng 800 hành khách trên 2 đoàn tàu - gồm tàu cao tốc Tatran tuyến Košice-Bratislava và tàu khu vực chạy từ Nitra đến Bratislava.

Linh Tô

Ngày 9/11, một vụ tai nạn tàu hỏa đã xảy ra ở khu vực miền Tây Slovakia, làm ít nhất 18 người bị thương.

Theo hãng thông tấn TASR, 2 đoàn tàu đã đâm vào nhau tại khu vực giữa các thị trấn Pezinok và Svätý Jur, cách thủ đô Bratislava khoảng 20 km về phía Bắc.

Khi vụ tai nạn xảy ra, có khoảng 800 hành khách trên 2 đoàn tàu - gồm tàu cao tốc Tatran tuyến Košice-Bratislava và tàu khu vực chạy từ Nitra đến Bratislava.

Cảnh sát Slovakia dẫn điều tra sơ bộ cho biết một đoàn tàu đã đâm vào phía sau đoàn tàu khác, không có va chạm trực diện hay trật bánh. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.

Tại hiện trường, Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Matus Sutaj Estok cho biết hầu hết các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, song 11 người đã được đưa tới bệnh viện tại Bratislava để điều trị.

Công ty đường sắt quốc gia ZSSK đang phối hợp với nhà điều hành hạ tầng đường sắt ZSR, lực lượng cứu hộ và cảnh sát để khắc phục sự cố. Dịch vụ đường sắt trong khu vực tạm thời bị gián đoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tàu hỏa #tàu cao tốc Slovakia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cảnh tàn phá do bão Kalmaegi ở Talisay, tỉnh Cebu, Philippines, ngày 5/11/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines

Cơ quan Dịch vụ Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines cho biết tối 9/11, siêu bão Fung-wong đã đổ bộ vào khu vực bờ biển phía Đông Philippines.

Ảnh minh họa. (Nguồn: 3PM)

Nhật Bản ghi nhận sóng thần nhỏ sau động đất

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết trong chiều tối 9/11 ghi nhận nhiều cơn sóng thần nhỏ ở khu vực bờ biển Thái Bình dương phía Bắc nước này, sau trận động đất độ lớn 6,7 xảy ra chiều cùng ngày.