Sóc Trăng: Liên tục ùn tắc trên Quốc lộ 1 tại khu vực chùa Chén Kiểu

Liên tục từ đầu tháng Hai đến nay, tại Quốc lộ 1 khu vực từ xã Đại Tâm đến xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, nhiều xe ôtô trong và ngoài tỉnh đậu đỗ hàng dài khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân dẫn đến kẹt xe kéo dài ở Quốc lộ 1 là do du khách và phương tiện hành hương tại chùa Chén Kiểu (Sóc Trăng) rất đông.

Theo nhiều người dân ấp Đại Nghĩa Thắng (xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên), từ đầu tháng Hai trở lại đây, tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này thường xuyên xảy ra, có lúc ùn tắc gần 8km khiến việc lưu thông của người dân qua Quốc lộ 1 gặp nhiều khó khăn.

Theo anh Danh Chanh (xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên), từ sau Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025 đến nay, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, có khi xe ôtô lấn làn xe máy và người đi bộ để vượt gây cản trở giao thông, đặc biệt đoạn đường này thường xuyên xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông.

Anh Danh Chanh cũng cho biết hằng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông cũng có đến kiểm soát, phân luồng giao thông nhưng tình trạng ùn ứ trong khu vực vẫn xảy ra.

Chị Nguyễn Thị Hạnh Nguyên (du khách tỉnh Cần Thơ) chia sẻ: "Hôm nay, gia đình đi tham quan du lịch tại tỉnh Bạc Liêu và trên đường về thì ghé hành hương tại chùa Chén Kiểu. Mình phải mất hơn 1 giờ mới qua được đoạn ùn tắc này."

Trao đổi với phóng viên, ông Lâm Sơn Hiển, Phó Bí thư Thường trực xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên) cho biết nguyên nhân ùn ứ giao thông là do xe chở khách hành hương đến chùa Chén Kiểu rất đông. Chùa Chén Kiểu lại nằm sát bên Quốc lộ 1 khá hẹp, việc di chuyển mất nhiều thời gian.

Ông Lâm Sơn Hiển cho biết thêm để kịp thời giải tỏa ùn tắc, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng đã túc trực tại khu vực cổng chùa Chén Kiểu để hướng dẫn, phân luồng cho tài xế lưu thông đúng tuyến, không để xảy ra tình trạng lấn làn gây kẹt xe nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, huyện Mỹ Xuyên cũng huy động lực lượng an ninh cơ sở để hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện khi lưu thông qua điểm du lịch này./.

Phê duyệt chính sách bồi thường Dự án nâng cấp, mở rộng cầu trên Quốc lộ 1 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1 gồm cầu Xương Giang, Gianh, Quán Hàu và hầm Đèo Ngang.