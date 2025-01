Thành phố Hồ Chí Minh cần giải quyết ngay tình trạng ùn tắc giao thông

Cần có các giải pháp khả thi để giải quyết ngay tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung trên vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi gửi các cơ quan, đơn vị về triển khai thực hiện.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ khi triển khai thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông năm 2024 và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố ghi nhận có sự chuyển biến tích cực.

Người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tình trạng vi phạm đối với các lỗi không tuân thủ hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, lưu thông trên vỉa hè, đi ngược chiều... đã giảm rõ rệt, góp phần giảm nguy cơ mất an toàn giao thông và tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, do nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân tăng vào dịp cuối năm nên mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc, nhất là các tuyến đường khu vực trung tâm Thành phố. Điều này dẫn đến gia tăng các khu vực, các điểm ùn ứ giao thông kéo dài trên nhiều tuyến đường từ đầu năm 2025 đến nay.

Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị Ban An toàn giao thông phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an Thành phố và các bên liên quan thực hiện các giải pháp khả thi để giải quyết ngay tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút giao thông trên địa bàn, tập trung thực thi ngay trong vòng 24-48 tiếng đồng hồ.

Các bên rà soát, đề xuất việc sử dụng tạm thời vỉa hè trong các hoạt động giao thông trong thời gian cuối năm, đồng thời tập trung khảo sát tại các khu vực, giao lộ thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe gây cản trở, ùn tắc giao thông.

Công an Thành phố được giao chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường phối hợp với công an địa phương trong công tác điều khiển, điều tiết giao thông tại các khu vực đông đúc và các giao lộ có nguy cơ ùn ứ và ùn tắc giao thông trong khung giờ cao điểm và lễ, Tết; tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp hướng dẫn, tuyên truyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông.

Tuy nhiên, trong quá trình xử phạt cần xác minh, xác định rõ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm để xem xét xử lý “thấu tình, đạt lý," có giải thích cụ thể để người dân hiểu rõ quy định của pháp luật và quy tắc giao thông.

Trong khi đó, Sở Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát, khắc phục, điều chỉnh kịp thời các bất cập trong tổ chức giao thông, nhất là các thông tin, phản ánh liên quan đến sự cố đèn tín hiệu giao thông; khắc phục các hạn chế, bất cập của hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn cho phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo phù hợp với thực tế tình hình giao thông. Tiếp tục rà soát, mở làn rẽ phải hoặc bố trí làn rẽ phải, rẽ trái hoặc đi thẳng liên tục cho một số phương tiện hoặc tất cả phương tiện khi tham gia giao thông tại một số khu vực đảm bảo điều kiện an toàn và phù hợp.

“Việc lắp đặt bổ sung các đèn tín hiệu giao thông cho phép một số loại phương tiện được phép đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái hoặc cho phép tất cả các phương tiện được phép đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái (đèn mũi tên) khi đèn đỏ tại các giao lộ cần được nghiên cứu, đánh giá và có các tiêu chí cụ thể để làm cơ sở xem xét lắp đặt, nhằm đảm bảo việc tuân thủ và thực thi Luật Trật tự, an toàn giao thông được thống nhất và đồng bộ," lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố lưu ý.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu sau khi lắp đặt cần tiếp tục theo dõi, đánh giá để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, hạn chế việc lắp đặt tại những vị trí không cần thiết dẫn đến hình thành thói quen không tuân thủ hiệu lệnh đèn khi tham gia giao thông, gây mất an toàn giao thông và gây khó khăn cho người đi bộ, người khuyết tật khi qua đường tại các vạch kẻ đường dành cho người đi bộ./.

