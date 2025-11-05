Tân Thủ tướng Nhật Bản có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Ukraine

Kyodo đưa tin, theo nguồn tin chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng nước này Takaichi Sanae ngày 5/11 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đánh dấu cuộc thảo luận đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi bà Takaichi nhậm chức vào tháng trước.

Nhật Bản cam kết ủng hộ Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện nhằm vào quốc gia Đông Âu này hồi tháng 2/2022.

Năm 2023, Thủ tướng Nhật Bản khi đó Fumio Kishida đã tới thăm Ukraine, trong khi Tổng thống Zelensky cũng đến Hiroshima tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) với tư cách khách mời./.

Nhật Bản, Ukraine ký thỏa thuận chia sẻ thông tin an ninh mật Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya, quan chức có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev trước đó cùng ngày, đã cùng Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tham dự buổi lễ ký kết thỏa thuận trên.