Thế giới

Châu Á-TBD

Tân Thủ tướng Nhật Bản có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Ukraine

Tân Thủ tướng Nhật Bản Takachi Sanae ngày 5/11 đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó Tokyo tái khẳng định lập trường ủng hộ Kiev.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Kyodo đưa tin, theo nguồn tin chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng nước này Takaichi Sanae ngày 5/11 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đánh dấu cuộc thảo luận đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi bà Takaichi nhậm chức vào tháng trước.

Nhật Bản cam kết ủng hộ Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện nhằm vào quốc gia Đông Âu này hồi tháng 2/2022.

Năm 2023, Thủ tướng Nhật Bản khi đó Fumio Kishida đã tới thăm Ukraine, trong khi Tổng thống Zelensky cũng đến Hiroshima tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) với tư cách khách mời./.

(Vietnam+)
#Thủ tướng Nhật Bản #Takaichi Sanae #Ukraine #Zelensky #Nhật Bản #Chiến tranh Nga-Ukraine Nhật Bản Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thăm Khu vực An ninh Chung (JSA) bên trong Khu Phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc)

Hàn Quốc và Mỹ họp phiên tham vấn an ninh

Bộ trưởng quốc phòng của Hàn Quốc và Mỹ họp thảo luận về hiện đại hóa liên minh, phối hợp chính sách đối với Triều Tiên và kế hoạch mua tàu ngầm hạt nhân tại Seoul.