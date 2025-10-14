'Tạo khí thế, niềm tin và động lực phát triển của TP Hồ Chí Minh giai đoạn mới'

Sáng 14/10, tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 546 đại biểu đại diện cho hơn 366.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong kỷ nguyên mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong suốt 40 năm đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ ba địa phương trước khi sáp nhập, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết, ý chí và nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố. Những thành tựu to lớn của Thành phố trong nhiệm kỳ qua là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ban, ngành, địa phương, song yếu tố quyết định vẫn là sức mạnh nội lực của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố.

Thành phố chủ động tổng kết thực tiễn, đề xuất Trung ương ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt là Nghị quyết số 98 của Quốc hội và các kết luận của Trung ương về Trung tâm Tài chính quốc tế, hệ thống đường sắt đô thị, nhằm khai thác hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Tổng Bí thư khẳng định, những kết quả đó rất đáng trân trọng và tự hào, đóng góp xứng đáng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời là tiền đề vững chắc để Thành phố tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực to lớn, tinh thần dấn thân, sáng tạo và những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong 5 năm qua, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng lớn lao của Trung ương và nhân dân cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Thành phố đã thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều khó khăn, hạn chế, yếu kém, trước hết là những nút thắt mang tính cấu trúc khiến tăng trưởng chưa bền vững, Tổng Bí thư đề nghị Đại hội tập trung thảo luận thẳng thắn, đánh giá sâu hơn những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi.

Tổng Bí thư nêu rõ, việc hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng Thành phố mới sẽ trở thành hình mẫu “siêu đô thị,” hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam.

Báo cáo chính trị trình Đại hội quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và trách nhiệm tiên phong của Thành phố Hồ Chí Minh, xác định mục tiêu then chốt là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và đối ngoại, hội nhập. Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, tạo đột phá về thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, dẫn đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vươn lên vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu với nền kinh tế tri thức và sáng tạo đặc sắc, văn hóa-xã hội hài hòa, nhân văn, chất lượng sống cao, môi trường xanh, an toàn, đáng sống, thuộc nhóm 100 thành phố có năng lực cạnh tranh, hạnh phúc và bền vững hàng đầu thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư bày tỏ thống nhất cao phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của giai đoạn 2025-2030 nêu trong Văn kiện đã đầy đủ và cụ thể, bao quát những vấn đề then chốt mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã góp ý.Tổng Bí thư nhấn mạnh, phát huy kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố thực sự trở thành trung tâm trí tuệ, đoàn kết và đổi mới, một Đảng bộ mẫu mực, đủ bản lĩnh chính trị, năng lực quản trị và tầm nhìn, đủ sức dẫn dắt Thành phố tiên phong phát triển và hội nhập, xứng đáng với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung xây dựng chính quyền hai cấp tinh, gọn, mạnh, thông minh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

“Thành phố cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chiến lược, chủ chốt, người đứng đầu các cấp, xem đây là đột phá chiến lược của chiến lược. Đội ngũ ấy phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức liêm chính, có tư duy chiến lược, giỏi chuyên môn, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý nổi trội, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp. Họ phải là thế hệ lãnh đạo mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tinh thần phụng sự nhân dân.” Tổng Bí thư chỉ rõ.

Hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển

Để hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển giai đoạn mới, Tổng Bí thư yêu cầu, Thành phố Hồ Chí Minh cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, biến đường lối thành hành động, nghị quyết thành kết quả cụ thể, tạo đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng quản trị đô thị. Thành phố phải đưa tinh thần của các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn phát triển đô thị đặc biệt.

Đảng bộ, chính quyền Thành phố phải khẳng định vai trò chủ thể và vị trí trung tâm của nhân dân trong mọi chủ trương, chính sách và hành động. Hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị. Thực hành sâu rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và thụ hưởng của người dân; đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cách mạng, đổi mới, sáng tạo của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh anh hùng.

Tổng Bí thư đề nghị, để xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, đầu mối lớn về logistics quốc tế và phát triển thông minh, hiện đại, bền vững, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực-tích hợp-kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành. Đây là vấn đề mới, có ý nghĩa quyết định, chậm ngày nào Thành phố càng mất cơ hội phát triển ngày đó.

Thành phố cần đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực chất, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao trong giai đoạn 2025-2030. Đặc biệt Thành phố cần xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và dịch vụ công, hướng tới chính quyền số kiến tạo, minh bạch, hiệu quả, làm nền tảng cho thành phố thông minh.

Tổng Bí thư lưu ý, cần kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng Thành phố đáng sống, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển, được chăm lo sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, tạo đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế như Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đề ra. Đồng thời, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm xã hội, nhất là với thế hệ trẻ.

Triển khai hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, phát triển dân số bền vững, gắn với xây dựng hệ thống y tế hiện đại, ứng dụng công nghệ cao theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”; đồng thời xây dựng văn hóa và hệ giá trị con người Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, thấm đẫm truyền thống dân tộc và nhân văn, lấy “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” làm biểu trưng lan tỏa giá trị, bản lĩnh và lòng nhân ái Việt Nam. Phát triển trong kỷ nguyên mới không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân và các chỉ số này cần được lượng hóa.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động chống phá; nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,” phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, xây dựng xã hội an ninh, an toàn, công bằng và hạnh phúc cho tất cả người dân, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 và các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sau Đại hội, Tổng Bí thư đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa mới khẩn trương hoàn thiện Văn kiện, Nghị quyết, Chương trình hành động, xây dựng quy chế làm việc, ban hành chương trình công tác toàn khóa, đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, biến tinh thần Nghị quyết Đại hội thành hành động cụ thể, tạo khí thế mới, niềm tin và động lực mới cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn mới.

Với tầm nhìn, khát vọng và truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Tổng Bí thư tin tưởng, Thành phố sẽ vươn lên mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phồn vinh, thịnh vượng, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, có chất lượng sống cao, là trung tâm của đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Tại Đại hội, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định: Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí; Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 28 đồng chí; Bí thư và các Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh./.

