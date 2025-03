Thái Bình: Bắt giữ đối tượng lao xe môtô vào chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Nam (sinh năm 2001, trú tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng) về tội “Chống người thi hành công vụ.”

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 20 giờ, ngày 26/3/2025, trong quá trình tuần tra xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn tại đường liên xã Đông La đi xã Đông Xá (huyện Đông Hưng), Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông cầu Nghìn-Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình ra hiệu lệnh dừng xe với xe môtô 17B3-469.03 do một nam thanh niên điều khiển.

Tuy nhiên, người này không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo quy định mà tăng ga, đâm thẳng vào lực lượng đang làm việc rồi bỏ chạy. Hậu quả, Đại úy Ngô Việt Thành, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông cầu Nghìn bị thương và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Ngay sau sự việc, Tổ công tác đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ Nguyễn Tiến Nam là người điều khiển xe môtô nói trên. Hành vi của đối tượng vi phạm Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Đoàn công tác của Công an tỉnh Thái Bình do Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn thăm hỏi, động viên Đại úy Ngô Việt Thành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng trong sáng 27/3, đoàn công tác của Công an tỉnh Thái Bình do Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Ngô Việt Thành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đồng thời chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật, chống người thi hành công vụ theo quy định./.

